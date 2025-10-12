Topo

Notícias

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

12/10/2025 10h33

Israel não participará da cúpula de paz em Gaza, marcada para segunda-feira no Egito, organizada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, disse o porta-voz do primeiro-ministro israelense neste domingo (12). 

"Nenhuma autoridade israelense participará" da reunião, disse à AFP Shosh Bedrosian, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

glp-mj/crb/feb/meb/rnr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

EUA condenam detenção pela China de dezenas de pessoas ligadas à Igreja Sião

Presos palestinos serão libertados quando Israel confirmar que todos os reféns retornaram ao país

Filipinas e China trocam acusações sobre colisão de navios no Mar do Sul da China

Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira e não governará Gaza depois da guerra

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

Fiéis tomam ruas de Belém para o Círio de Nazaré

Reféns de Gaza podem ser libertados 'a qualquer momento', diz vice-presidente dos EUA

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito (Gabinete de Netanyahu)

Trump e Al Sisi presidirão cúpula para paz em Gaza na segunda-feira no Egito

Europa dá largada a novo sistema de controle de fronteiras

Depois da Coreia do Sul, Brasil pega o Japão para confirmar evolução e acirra disputa por vagas no elenco