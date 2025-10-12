Mulheres cotadas ao STF: quem são os 13 nomes sugeridos a Lula por juristas

Com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, o STF deverá ter um novo indicado definido na volta do presidente Lula de viagem para Roma. Para que haja mais diversidade na lista de cotados, entidades divulgaram uma lista de 13 juristas mulheres que poderiam ocupar o cargo.

O que aconteceu

Aposentadoria de Barroso abre "janela única" para indicação de uma mulher ao STF, dizem entidades. Em nota pública, os grupos Fórum Justiça, Plataforma Justa e Themis Gênero e Justiça lembram que a reivindicação de mais mulheres na corte "já vem sendo gestada desde a abertura da vaga anterior".

Não faltam "excelentes nomes de mulheres" para o cargo. "Não é por falta de excelentes nomes de mulheres que Lula deixará de indicar uma Ministra para a Suprema Corte, reduzindo a constrangedora e histórica desigualdade de gênero que marca sua conformação", continua a nota.

Houve pressão para que uma mulher assumisse a vaga da ex-ministra Rosa Weber, que se aposentou em 2023. Mas quem ficou com o cargo foi o ministro Flávio Dino. Com isso, o STF passou a contar com apenas uma mulher, a ministra Cármen Lúcia.

Veja os nomes sugeridos

Adriana Cruz, juíza, ex-secretária nacional do CNJ (Conselho Nacional de Justiça)

Daniela Teixeira, ministra STJ (Superior Tribunal de Justiça)

Dora Cavalcanti, advogada, integrante do CDESS (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social)

Edilene Lobo, ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Flávia Carvalho, juíza auxiliar no STF

Karen Luise, juíza, integrante do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público)

Kenarik Boujikian, secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas

Lívia Sant'Anna Vaz, promotora de justiça

Livia Casseres, defensora pública, coordenadora geral de Justiça Étnico Racial da Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos)

Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM (Superior Tribunal Militar)

Monica de Melo, defensora pública

Sheila de Carvalho, secretaria nacional de Acesso à Justiça

Vera Lúcia Araújo, ministra substituta do TSE

Quem são os principais cotados?

O advogado-geral da União, Jorge Messias, é apontado como o principal nome para assumir o cargo. Além dele, são considerados também o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado; o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho; e o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas.

Como é feita a indicação ao STF?

Os ministros do STF são indicados pelo presidente, mas não há prazo para a decisão. A Constituição estabelece que os ministros devem ser cidadãos brasileiros natos, com idade entre 35 e 75 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Cabe ao Senado Federal aprovar ou rejeitar o nome indicado.

O processo inclui uma sabatina conduzida pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Nela, senadores questionam o indicado sobre sua trajetória, convicções jurídicas e visão institucional. Após a sabatina, o nome é submetido a votação secreta na CCJ e no plenário do Senado, sendo necessária maioria simples para a aprovação.