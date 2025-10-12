Topo

Israel planeja destruir túneis do Hamas; ajuda humanitária chega a Gaza

Caminhões de ajuda humanitária entram na Faixa de Gaza - Eyad Baba/AFP
Caminhões de ajuda humanitária entram na Faixa de Gaza Imagem: Eyad Baba/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/10/2025 08h44

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o principal desafio, após o cessar-fogo na Faixa de Gaza e a troca de reféns, será a "destruição de todos os túneis terroristas do Hamas". No lado palestino, caminhões de ajuda humanitária começaram a entrar no território.

O que aconteceu

Ministro israelense projeta apoio dos Estados Unidos para a eliminação das passagens subterrâneas do grupo extremista Hamas. Katz afirmou, em um post no X, que a missão de destruir os túneis será do Exército Israelense, com um mecanismo "a ser estabelecido sob a liderança e supervisão dos EUA".

Este é o principal significado da implementação do princípio acordado de desarmar Gaza e desarmar o Hamas.
Israel Katz, ministro da Defesa de Israel

Ministro da Defesa de Israel prevê cooperação dos EUA para destruição dos túneis - Attila Kisbenedek / AFP - Attila Kisbenedek / AFP
Ministro da Defesa de Israel prevê cooperação dos EUA para destruição dos túneis
Imagem: Attila Kisbenedek / AFP

Túneis da Faixa de Gaza preocupam Israel desde o início da guerra. A rede subterrânea utilizada pelo Hamas começou a ser construída há mais de 20 anos. Uma das redes interceptada pelo Exército de Israel nos últimos anos tinha 4 km de extensão.

Libertação de reféns

O Hamas confirma que vai liberar os reféns na manhã de segunda-feira. A informação foi antecipada por Osama Hamdan, líder do grupo palestino, à agência de notícias AFP.

O líder do grupo extremista afirma que a libertação dos 48 detidos cumpre o acordo de cessar-fogo. Em troca, Israel se compromete a libertar cerca de 250 prisioneiros palestinos.

Primeiro-ministro diz que Israel está pronto para receber os reféns "imediatamente". Em comunicado divulgado nesta manhã, Benjamin Netanyahu afirmou que já aguarda pela libertação dos israelenses, antes mesmo da entrega dos prisioneiros palestinos.

Apoio humanitário

Caminhões de ajuda humanitária começaram a entrar na Faixa de Gaza. Após Israel fechar as entradas e saídas do território nos últimos meses, o auxílio aos palestinos foi liberado nesta manhã. Segundo estimativa da ONU (Organização das Nações Unidas), são necessários ao menos 600 caminhões com alimentos e outros suprimentos para socorrer a população.

Dezenas de veículos de carga circulam pelo território palestino. O apoio humanitário em meio ao cessar-fogo prevê "inundar Gaza" de suprimentos após meses de dificuldade e restrições impostas por Israel para os auxílios à população em meio à guerra. Em julho, a OMS (Organização Mundial da Saúde) relatou que os níveis de desnutrição da população palestina era "alarmante".

Plano de paz

Líderes mundiais são aguardados para discutir o futuro da Faixa de Gaza. A cúpula da paz será presidida pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Egito, Abdel Fattah Al Sisi. O encontro programado para acontecer no Egito, território que faz fronteira com Gaza, deve reunir representantes de mais de 20 países.

Encontro deve resultar na assinatura oficial de um plano de paz. O acordo deve estabelecer as próximas fases do cessar-fogo com líderes europeus, de países do Oriente Médio e o secretário-geral da ONU, António Guterres. Ainda não se sabe se o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participará das reuniões.

