Marrocos vence EUA (3-1) e vai à semifinal do Mundial Sub-20

12/10/2025 19h52

O Marrocos segue surpreendendo no Mundial Sub-20: depois de vencer Espanha e Brasil na fase de grupos, derrotou a seleção dos Estados Unidos por 3 a 1 neste domingo (12), em Rancagua, e se classificou para a semifinal do torneio, disputado no Chile.

Os marroquinos abriram o placar aos 31 minutos com Fouad Zahouani, mas Cole Campbell empatou para os americanos pouco antes do intervalo cobrando pênalti (45'+6).

No segundo tempo, Joshua Wynder marcou contra (67') e devolveu a vantagem ao Marrocos, que chegou ao terceiro gol na reta final marcando com Gessime Yassine (87').

A seleção africana agora aguarda o resultado do duelo entre França e Noruega, que se enfrentam ainda neste domingo, para conhecer seu adversário na semifinal.

O outro finalista sairá do confronto já definido entre Argentina e Colômbia. No sábado, os argentinos bateram o México por 2 a 0, horas depois de os colombianos eliminarem a Espanha com vitória por 3 a 2.

