Maduro chama Machado de "bruxa demoníaca" após prêmio Nobel

12/10/2025 20h39

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou neste domingo (12) a líder opositora María Corina Machado de "bruxa demoníaca", dois dias depois de ela ter sido agraciada com o Prêmio Nobel da Paz.

A opositora, acusada por Maduro de pedir uma invasão estrangeira, recebeu o anúncio do Nobel "por sua incansável luta pela democracia na Venezuela".

"Noventa por cento da população repudia a bruxa demoníaca da Sayona", disse Maduro sem mencioná-la diretamente e sem citar o prêmio.

O governo costuma se referir a Machado como "a Sayona", em alusão a uma figura do folclore venezuelano que, assim como a dirigente, é de pele clara e tem cabelos negros e lisos.

"Nós queremos paz, e teremos paz ? mas uma paz com liberdade, com soberania", acrescentou Maduro durante um ato alusivo à descoberta da América, celebrado na Venezuela como o "Dia da Resistência Indígena".

Machado apoia as manobras militares dos Estados Unidos no Caribe e dedicou o Nobel "ao povo sofredor da Venezuela" e ao presidente americano, Donald Trump, que também estava entre os indicados ao prêmio.

Segundo declarou à Fox News no sábado, Trump "merece" o prêmio "porque, em poucos meses, ele não apenas se envolveu na resolução de oito guerras, mas suas ações foram decisivas para colocar a Venezuela agora à beira da liberdade".

A Casa Branca afirmou na sexta-feira que o comitê do Nobel "demonstrou que coloca a política acima da paz" ao não conceder o prêmio ao líder republicano.

