Madagascar: presidente denuncia 'tentativa de golpe' após grupo militar se aliar a manifestantes

A crise politica em Madagascar, que se agravou nos últimos dias, ganha novos desdobramentos neste domingo (12). O presidente Andry Rajoelina afirmou que estava ocorrendo uma "tentativa ilegal de tomada do poder pela força", após a adesão de um contingente de soldados a milhares de manifestantes antigoverno na capital, Antananarivo. Diante do cenário de instabilidade, a companhia aérea Air France suspendeu seus voos para a região.

"A Presidência da República deseja informar à nação e à comunidade internacional que uma tentativa de tomada de poder ilegal e pela força, contrária à Constituição e aos princípios democráticos, está em andamento em território nacional (...) O diálogo é a única forma de resposta e a única solução para a crise que o país enfrenta atualmente", declarou Rajoelina em um comunicado.

Ainda neste domingo, um grupo do exército de Madagascar anunciou que havia assumido o controle das Forças Armadas do país, logo após o presidente Andry Rajoelina denunciar a "tentativa ilegal de tomada do poder".

"A partir de agora, todas as ordens do exército de Madagascar, sejam terrestres, aéreas ou militares, partirão do quartel-general do Capsat (Corpo de Pessoal e Serviços Administrativos e Técnicos do Exército)", afirmaram oficiais do contingente em um vídeo.

Não houve reação imediata de outras unidades militares ou do comando militar, já que um novo protesto estava em andamento na capital.

Atos começaram em setembro

O grupo militar se juntou aos manifestantes antigoverno no sábado (11), quando a capital Antananarivo testemunhou os maiores atos desde o início do movimento liderado por jovens da geração Z, em 25 de setembro.

As manifestações começaram devido aos cortes de água e eletricidade, mas gradualmente se expandiram para incluir pautas contra a corrupção, políticos e a falta de oportunidades no país.

Em 2009, o contingente do Capsat liderou um motim durante a revolta popular que levou o atual presidente ao poder. Essa mesma unidade anunciou no sábado que "se recusaria a obedecer às ordens de atirar" nos manifestantes e condenou a recente repressão policial.

Soldados então entraram na capital em veículos militares para se juntar ao movimento, que pede a renúncia do presidente Rajoelina. O ato foi celebrado pelos manifestantes, marcando uma importante reviravolta nos recentes protestos antigoverno, que já duram mais de duas semanas.

Air France suspende voos

Diante deste cenário de instabilidade política, a companhia aérea Air France anunciou neste domingo que suspendeu seus voos entre o Aeroporto Paris-Charles de Gaulle, na capital francesa, e Antananarivo até segunda-feira (13), "devido à situação de segurança" na ilha de Madagascar.

A retomada das operações "continuará sujeita a uma avaliação diária da situação em terra", informou a empresa. Por sua vez, a Air Austral, que opera entre a Ilha da Reunião, território francês, e Madagascar, informou que cancelou uma escala no sábado, mas que seus voos foram "mantidos" para este domingo.

(Com AFP)