Lula e Janja chegam à Itália para encontro com papa e evento da FAO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou hoje à embaixada do Brasil na Itália, na praça Navona, um pouco antes das 11h, no horário local (6h em Brasília).

Lula chegou acompanhado da primeira-dama, Rosangela da Silva, a Janja, e pelos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Segundo a assessoria de comunicação da presidência, para hoje não estão previstos encontros com autoridades italianas, mas a agenda permanece aberta.

O presidente e Janja são os únicos a estarem hospedados no prédio da embaixada, que está passando por uma restauração.

Amanhã Lula será recebido pelo Papa Leão XIV às 8h15 (horário italiano). O encontro entre os dois líderes foi articulado pelo governo brasileiro nos últimos dias.

Esta será a primeira vez que Lula vai se reunir com Papa Leão XIV. O presidente deve reforçar o convite para que o pontífice viaje ao Brasil para participar da COP (Conferência do Clima), que ocorre em novembro em Belém. O pedido para o encontro já tinha sido feito pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, em maio, na ocasião da missa inaugural do pontificado. E, há duas semanas, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) reforçou.

Na parte da tarde, o presidente Lula participa de eventos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em comemoração aos 80 anos da entidade e da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.

A última visita de Lula na capital italiana foi em abril deste ano, quando veio para participar do velório do papa Francisco