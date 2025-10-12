Topo

Notícias

Lula chega a Roma para primeiro encontro com papa Leão XIV, com COP30 em pauta

12/10/2025 11h02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou neste domingo (12) a Roma acompanhado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A programação da breve viagem presidencial inclui a audiência na manhã desta segunda-feira (13) com o papa Leão XIV. O encontro está agendado para 8h15 hora local (13h15, horário de Brasília). Na parte da tarde Lula participará de eventos na FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que completa 80 anos.

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

Lula chegou à embaixada do Brasil, na praça Navona, um pouco antes das 11h (hora local), 6h no horário de Brasília. Entre as atividades na FAO, o presidente brasileiro estará presente na cerimônia de inauguração da sede do secretariado da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma plataforma internacional destinada a coordenar programas sociais replicáveis em diferentes países.

Acompanham a viagem presidencial à capital italiana os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome). 

Segundo a assessoria de comunicação da presidência, neste domingo não estão previstos encontros com autoridades italianas, mas a agenda permanece aberta.

O presidente e a primeira-dama estão hospedados no Palácio Pamphilj, sede da embaixada do Brasil, que está em restauração. A audiência de Lula com o papa foi solicitada pelo governo brasileiro nos últimos dias. 

Esta será a primeira vez que Lula vai se reunir com Papa Leão XIV. O presidente deve reforçar o convite para que o pontífice viaje ao Brasil para participar da COP30, que ocorre em novembro em Belém do Pará.

Leia tambémCOP30: Nas comunidades tradicionais amazônicas, clima mais quente já assusta e mobiliza adaptação

Em maio passado, na ocasião da missa inaugural do pontificado, o vice-presidente Geraldo Alckmin convidou o papa Leão XIV para ir à COP30. Há duas semanas, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também reforçou o convite durante um encontro com o pontífice no Vaticano. 

A última visita de Lula à capital italiana foi em abril deste ano, para participar do velório do papa Francisco.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Lula chega a Roma para primeiro encontro com papa Leão XIV, com COP30 em pauta

EUA condenam detenção pela China de dezenas de pessoas ligadas à Igreja Sião

Presos palestinos serão libertados quando Israel confirmar que todos os reféns retornaram ao país

Filipinas e China trocam acusações sobre colisão de navios no Mar do Sul da China

Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira e não governará Gaza depois da guerra

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

Fiéis tomam ruas de Belém para o Círio de Nazaré

Reféns de Gaza podem ser libertados 'a qualquer momento', diz vice-presidente dos EUA

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito (Gabinete de Netanyahu)

Trump e Al Sisi presidirão cúpula para paz em Gaza na segunda-feira no Egito

Europa dá largada a novo sistema de controle de fronteiras