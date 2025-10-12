Lula chega a Roma para primeiro encontro com papa Leão XIV, com COP30 em pauta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou neste domingo (12) a Roma acompanhado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A programação da breve viagem presidencial inclui a audiência na manhã desta segunda-feira (13) com o papa Leão XIV. O encontro está agendado para 8h15 hora local (13h15, horário de Brasília). Na parte da tarde Lula participará de eventos na FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que completa 80 anos.

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

Lula chegou à embaixada do Brasil, na praça Navona, um pouco antes das 11h (hora local), 6h no horário de Brasília. Entre as atividades na FAO, o presidente brasileiro estará presente na cerimônia de inauguração da sede do secretariado da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma plataforma internacional destinada a coordenar programas sociais replicáveis em diferentes países.

Acompanham a viagem presidencial à capital italiana os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Segundo a assessoria de comunicação da presidência, neste domingo não estão previstos encontros com autoridades italianas, mas a agenda permanece aberta.

Seguimos agora para Roma, na Itália. Vou participar do Fórum Mundial da Alimentação, principal evento anual da @FAO, e da Segunda Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada pelo Brasil durante nossa presidência do G20 em 2024.... ? Lula (@LulaOficial) October 11, 2025

O presidente e a primeira-dama estão hospedados no Palácio Pamphilj, sede da embaixada do Brasil, que está em restauração. A audiência de Lula com o papa foi solicitada pelo governo brasileiro nos últimos dias.

Esta será a primeira vez que Lula vai se reunir com Papa Leão XIV. O presidente deve reforçar o convite para que o pontífice viaje ao Brasil para participar da COP30, que ocorre em novembro em Belém do Pará.

Em maio passado, na ocasião da missa inaugural do pontificado, o vice-presidente Geraldo Alckmin convidou o papa Leão XIV para ir à COP30. Há duas semanas, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também reforçou o convite durante um encontro com o pontífice no Vaticano.

A última visita de Lula à capital italiana foi em abril deste ano, para participar do velório do papa Francisco.