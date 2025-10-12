Topo

Notícias

Kremlin adverte Ocidente sobre o momento de escalada "dramática" na guerra da Ucrânia

12/10/2025 11h31

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse neste domingo que a Rússia está profundamente preocupada com a possibilidade de os Estados Unidos fornecerem mísseis Tomahawk para a Ucrânia, alertando que a guerra havia chegado a um momento dramático com uma escalada de todos os lados.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que antes de concordar em fornecer Tomahawks, ele gostaria de saber o que a Ucrânia planejava fazer com eles, porque ele não queria escalar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele disse, no entanto, que havia "meio que tomado uma decisão" sobre o assunto.

Os mísseis Tomahawk têm um alcance de 2.500 km, o que significa que a Ucrânia poderia usá-los para ataques de longo alcance no território da Rússia, incluindo Moscou. Algumas variantes aposentadas dos Tomahawks podem carregar uma ogiva nuclear, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA.

"O tema dos Tomahawks é de extrema preocupação", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter da televisão estatal russa Pavel Zarubin, em comentários divulgados no domingo. "Agora é realmente um momento muito dramático em termos do fato de que as tensões estão aumentando de todos os lados."

A guerra na Ucrânia, a mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, desencadeou o maior confronto entre a Rússia e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962, e as autoridades russas dizem que agora estão em um conflito "quente" com o Ocidente.

Peskov disse que se os Tomahawks fossem lançados contra a Rússia, Moscou teria que levar em conta que algumas versões do míssil podem carregar ogivas nucleares.

"Imaginem só: um míssil de longo alcance é lançado e está voando e sabemos que ele pode ser nuclear. O que a Federação Russa deve pensar? Como a Rússia deve reagir? Os especialistas militares no exterior devem entender isso", disse Peskov.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse anteriormente que era impossível usar Tomahawks sem a participação direta do pessoal militar dos EUA e, portanto, qualquer fornecimento desses mísseis à Ucrânia desencadearia um "estágio qualitativamente novo de escalada".

O Financial Times informou neste domingo que os EUA estão ajudando a Ucrânia a realizar ataques de longo alcance contra instalações de energia russas há meses. O FT disse que a inteligência dos EUA ajuda Kiev a moldar o planejamento de rotas, a altitude, o tempo e as decisões de missão, permitindo que os drones de ataque de longo alcance e unidirecionais da Ucrânia escapem das defesas aéreas russas.

Putin retrata a guerra como um momento decisivo nas relações de Moscou com o Ocidente, que, segundo ele, humilhou a Rússia após a queda da União Soviética em 1991, ampliando a Otan e invadindo o que ele considera a esfera de influência de Moscou, incluindo a Ucrânia e a Geórgia.

A Ucrânia e seus aliados consideram essa invasão como uma apropriação de terras no estilo imperial e prometeram repetidamente derrotar as forças russas.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Cessar-fogo continua em Gaza antes da libertação de reféns e da visita de Trump a Israel

Hamas insiste na libertação de sete líderes palestinos em troca de reféns israelenses

Presidente de Madagascar alerta sobre tentativa de golpe conforme mais soldados se juntam aos protestos

Últimos acontecimentos no cessar-fogo em Gaza

Polícia espanhola prende 17 pessoas por confrontos em manifestação fascista

Kremlin adverte Ocidente sobre o momento de escalada "dramática" na guerra da Ucrânia

Hamas insiste na libertação de sete líderes palestinos em troca de reféns israelenses, dizem fontes próximas às negociações

Confrontos entre Paquistão e Afeganistão deixa dezenas de mortos e fecha fronteira

Moraes marca presença em show de Alcione e cantora dedica apresentação ao ministro

Família palestina espera liberação de filhos presos na década de 1990

Lula chega a Roma para primeiro encontro com papa Leão XIV, com COP30 em pauta