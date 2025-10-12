Topo

Jovem eurodeputado espanhol lança novo partido anti-imigração

12/10/2025 15h43

Um jovem eurodeputado espanhol com grande presença nas redes sociais e conhecido por seu discurso provocador lançou oficialmente neste domingo (12) em Madri um novo partido anti-imigração.

Acabou A Festa (Salf), liderado por Alvise Pérez, de 35 anos, surpreendeu ao obter quase 5% dos votos e três assentos nas eleições para o Parlamento Europeu do ano passado, apesar de ser um movimento emergente.

Durante um ato de lançamento em Madri, Pérez reuniu milhares de seguidores e prometeu combater a corrupção, o crime e a política tradicional.

Em um discurso prometeu realizar "o maior plano de deportação em massa da história recente da Espanha".

"Todo imigrante criminoso será localizado, detido e deportado imediatamente", declarou.

Criticou duramente "uma União Europeia que traiu seus princípios fundacionais" e que, segundo ele, "não serve mais aos interesses das nações, mas sim a uma burocracia globalista".

Afirmando que o bloco prejudica os interesses da Espanha em favor da França e da Alemanha, prometeu um referendo sobre a permanência na UE se esta não "respeitar" o país.

Pérez, que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, também prometeu importantes cortes fiscais.

Seu conteúdo nas redes inclui zombarias ao Parlamento Europeu, ataques contra a corrupção e um vídeo onde ele viaja em moto aquática para plantar uma bandeira espanhola em um ilhote em frente ao Marrocos.

Pérez tem quatro processos judiciais abertos contra ele, incluindo suspeitas de financiamento ilegal e assédio aos dois eurodeputados que foram eleitos sob seu movimento em 2024 e que posteriormente se distanciaram dele.

bur-imm/meb/eg/dd/am

© Agence France-Presse

