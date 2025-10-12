Filho morre após briga com irmão provocada por agressão ao pai em MG

Um homem de 30 anos morreu após uma briga com o próprio irmão em Minas Gerais.

O que aconteceu

A vítima teria jogado um saco de cimento no pai, de 60 anos, e o irmão interveio para impedir as agressões. A ocorrência aconteceu na noite de ontem em Ipatinga.

O irmão bateu com a barra e ferro na cabeça da vítima. A briga começou dentro de casa, com a discussão e conflito entre o pai e o filho. Na sequência, a vítima foi acertada na cabeça e todos saíram para a rua, onde continuaram as agressões.

Já na rua, a vítima levou uma gravata do irmão, que disse ter defendido o pai. O irmão alegou que fez isso pois vítima seguiu agredindo o pai com chutes.

Vítima foi imobilizada na rua com a barriga para baixo. Momentos após, familiares constataram que ele não se mexia mais.

O Samu foi acionado e tentou reanimar a vítima por 40 minutos, no entanto, ele morreu. O corpo apresentava sinais de traumatismo craniano e estrangulamento, informou a perícia acionada.

O irmão foi preso em flagrante. Ele disse à polícia que não tinha a intenção de matar o familiar e que tentou apenas impedir que o pai fosse agredido. A barra de ferro foi apreendida e o caso registrado na Delegacia de Ipatinga.