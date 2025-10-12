Topo

Incêndio atinge loja de roupas na Lapa, zona oeste de São Paulo

Incêndio atinge loja na zona oeste de São Paulo - Reprodução/Sublapa/Instagram
Incêndio atinge loja na zona oeste de São Paulo Imagem: Reprodução/Sublapa/Instagram
Do UOL, em São Paulo

12/10/2025 14h28

O galpão de uma loja no bairro da Lapa, zona oeste paulistana, pegou fogo na manhã de hoje.

O que aconteceu

O incêndio acontece na rua Doze de Outubro, número 340, em uma unidade da Lojas Torra. Fogo persiste desde as 6h36 da manhã, segundo o Corpo de Bombeiros.

Não houve registro de vítimas até o momento. O fogo chegou a se propagar para imóveis vizinhos, mas foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.

Defesa Civil foi acionada, e bombeiros continuam operando para controlar o fogo. "O fogo ainda persiste, exigindo muito trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros", informou a corporação por volta das 13h20.

Ainda não se sabe a dimensão dos danos à loja nem a causa do incidente. O UOL tenta contato com a Lojas Torra para atualizar o texto.

