Testamos: J'adore, da Dior, é perfume ideal para noites e dias quentes

Durante as viagens, aprendi a priorizar produtos práticos e que realmente fazem diferença no dia a dia. Perfume, junto com cosméticos para cabelo, são as únicas coisas que não penso duas vezes em gastar dinheiro. Prefiro pagar mais caro, mas ter algo que gosto de usar sempre.

Foi por causa disso que comprei o J'adore, perfume de Dior, em abril deste ano. Desde então, ele virou um dos meus perfumes favoritos. Por ser pequeno, cabe na bolsa e não desrespeita a regra de líquidos em voos internacionais (em que o permitido são embalagens de cosméticos com, no máximo, 100 ml). Além disso, é fácil de carregar na mala de mão e rende muito, mesmo eu usando quase todos os dias, uma vez ao dia.

No meu caso, tenho a versão roll-on, o que deixa ainda mais prático: aplico atrás das orelhas, no pescoço e nos pulsos. A fixação é boa, o aroma é floral, mas sem ser enjoativo. Sinto que combina mais com o verão, primavera e para saídas à noite, embora seja possível adaptar o uso para diferentes ocasiões.

O que eu gostei

Funciona para quase tudo. Para mim, ele funciona muito bem em dates ou para sair à noite. Acho que é um perfume que chama atenção de forma positiva, sem exagero, e já me rendeu elogios em primeiros encontros.

Praticidade. A embalagem de 20 ml é ótima para viagens. No formato roll-on, ocupa pouco espaço, não vaza e posso reaplicar se sentir necessidade durante o dia. Mas ele também está disponível em versão de 30 ml, igualmente prática de se levar por aí.

Fixação. Aplico uma vez e sinto que dura por horas na pele. Isso torna o uso mais econômico, já que não é preciso reaplicar várias vezes.

Fragrância. O cheiro floral é fresco e é o tipo de fragrância que se destaca no ambiente, principalmente diante das altas temperaturas ou em situações sociais. Para fixar melhor, gosto de aplicar em pontos estratégicos como pulsos, atrás das orelhas e no pescoço.

Rendimento. Mesmo usando quase todos os dias desde abril, ainda tenho bastante produto. Poucas passadas já são suficientes.

J'adore perfume tem fragrância floral Imagem: Arquivo pessoal

Pontos de atenção

Preço. É um perfume de alto valor. No entanto, como a fixação é boa e o rendimento alto, considero que compensa o investimento. Para quem não quer desembolsar tudo de uma vez, a alternativa pode ser parcelar.

Intensidade. Por ser mais indicado para usar à noite, pode não ser o ideal para usar em ambientes de trabalho ou reuniões mais formais.

Para quem eu indico

Recomendo para quem procura um perfume "marcante", com toque floral, mas que ainda mantém frescor. Acho ideal para quem gosta de sair à noite, vai a festas, baladas ou encontros.

Também é uma boa escolha para pessoas que viajam com frequência, pois a versão de 20 ml facilita muito a vida em aeroportos e na rotina fora de casa.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.