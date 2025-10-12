Topo

Notícias

Amigos morrem após serem atingidos por raio durante pesca em Tocantins

Murilo Vinhal e Idael Farias estavam pescando quando foram atingidos por raio; os dois morreram - Reprodução/Instagram @ murilovinhal e Facebook Idael Farias
Murilo Vinhal e Idael Farias estavam pescando quando foram atingidos por raio; os dois morreram Imagem: Reprodução/Instagram @ murilovinhal e Facebook Idael Farias
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/10/2025 16h19Atualizada em 12/10/2025 16h26

Dois homens morreram após serem atingidos por um raio enquanto pescavam no rio Tocantins, próximo à cidade de Filadélfia, no norte do estado. O caso ocorreu ontem, e os corpos foram encontrados hoje, segundo o Corpo de Bombeiros.

O que aconteceu

Três amigos estavam pescando quando um raio atingiu o barco. Duas vítimas, Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram na hora e corpos ficaram submersos no rio.

Um sobrevivente teve queimaduras pelo corpo. Ele foi resgatado por outras pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde dele é estável. O nome da vítima não foi informado.

Mergulhadores encontraram corpos dos dois homens hoje. A equipe da perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local.

Amigos e parentes das vítimas pediam ajuda no resgate antes de corpos serem encontrados. No Instagram, uma familiar se despediu de Murilo. "Sua partida está doendo muito em nossos corações", escreveu.

Murilo Vinhal - Reprodução/Instagram @lindhabarbara - Reprodução/Instagram @lindhabarbara
Texto de familiar de Murilo Vinhal após ocorrido
Imagem: Reprodução/Instagram @lindhabarbara

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Pão de comunhão com imagem de Cristo de 1.300 anos é encontrado na Turquia

Primeiro-ministro francês se reúne com Macron conforme prazo final orçamentário se aproxima

Camarões conta votos conforme presidente mais velho do mundo tenta estender seu governo

Países mediadores assinarão como garantes do acordo na cúpula pela paz em Gaza

Amigos morrem após serem atingidos por raio durante pesca em Tocantins

Gaza vive terceiro dia de trégua às vésperas da cúpula de paz e aguardada troca de prisioneiros

SP: paciente intoxicado por metanol recebe alta após fazer parte do tratamento com vodca russa

Países mediadores assinarão como garantidores do acordo na cúpula pela paz em Gaza (fonte diplomática)

Escócia vence Belarus (2-1) e alimenta sonho de voltar à Copa do Mundo

Zelenskiy diz que tropas ucranianas avançam na região de Zaporizhzhia

Integração com Pacífico será tema de viagem ministerial à China