Homem tem alta após tratamento incluir vodca russa contra metanol

Um homem de 55 anos intoxicado por metanol, que teve a ajuda de uma vodca russa em uma das etapas do tratamento, recebeu alta hoje do hospital.

O que aconteceu

Cláudio Crespi ficou internado por 16 dias na Vila Maria, zona norte de São Paulo. A sobrinha do comerciante, a advogada Camila Crespi, disse que ele seguirá no tratamento oftalmológico. Ele tem uma consulta marcada para a próxima terça-feira na Santa Casa.

O comerciante fala e anda normalmente, mas a visão ainda não voltou totalmente. Reportagem do UOL mostrou que Cláudio não perdeu a visão, mas não consegue enxergar cores ou a luminosidade. No hospital, ele fez uso de corticoide para "desinflamar o nervo óptico".

Cláudio tomou uma dose de vodca no último dia 26 em um bar em Guarulhos. No dia seguinte, ele apresentou os primeiros sintomas de intoxicação por metanol como dor abdominal, confusão mental e falta de ar. O comerciante foi intubado na UPA Vila Maria assim que deu entrada na unidade.

Transferido para um hospital na sequência, os médicos falaram da necessidade do antídoto. O fomepizol, usado para combater o metanol, estava em falta. Um primo médico da advogada pediu, então, para que a família fosse atrás de um destilado na ausência do produto.

Sem encontrar nada aberto, o marido de Camila lembrou de uma vodca russa que o casal havia ganhado de uma amiga. "Entreguei a bebida nas mãos do meu primo médico, que viu que era 40% de álcool [precisava ser no mínimo 30%]. Ele levou para a emergência junto com os outros médicos para administrar na sonda", conta a advogada.

A vodca russa foi usada durante quatro dias no tratamento de Cláudio. Ele ficou em coma induzido pelo mesmo período. Além disso, o comerciante fez hemodiálise e tomou uma solução para "combater a acidez no sangue".

O uso de etanol deve ser feito por sonda e em ambiente hospitalar. Além disso, uma equipe de profissionais da saúde deve estar a frente desse tipo de tratamento. O estado de São Paulo registrou 5 mortes de pessoas intoxicadas por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. Ao todo, 25 casos foram confirmados e 160 estão em investigação.