Hoje é Dia: Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida são destaques

O único feriado nacional do mês de outubro ocorre neste domingo (12). Celebrado pelos católicos, o Dia de Nossa Senhora Aparecida remete ao encontro da imagem da santa no rio Paraíba em 1717. Com romarias e missas que atraem milhares de fiéis para o Santuário Nacional em Aparecida (SP), a data foi destaque no Repórter Brasil em 2016 e no História Hoje em 2018:

Hoje também é o Dia das Crianças. Celebrada em 12 de outubro apenas no Brasil, a data, oriunda de uma lei do início do século XX e reforçada por campanhas publicitárias da década de 1960, foi destaque em conteúdos da Radioagência Nacional, TV Brasil e Agência Brasil:

O 12 de outubro ainda guarda uma data para a cultura e o conhecimento: é o Dia Nacional da Leitura, que reforça a importância do hábito de ler desde a infância até a vida adulta, a fim de ampliar horizontes e fortalecer o pensamento crítico. A efeméride também já foi destaque no Repórter Brasil e na Agência Brasil:

Outras datas da semana

Não é só o 12 de outubro que tem datas importantes na semana. Na área da educação e conhecimento, temos, a partir de 14 de outubro, o início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, evento anual que aproxima a população dos avanços científicos e da inovação no país.

No dia seguinte (15), o Brasil homenageia aqueles que dedicam suas vidas à formação de cidadãos: é o Dia do Professor, criado para valorizar e refletir sobre os desafios e conquistas da educação. A data foi destaque de uma edição do Revista Brasil no ano passado:

No campo dos desafios sociais, a semana também tem outras datas de suma importância. Amanhã, 13 de outubro, é o Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais, data que ressalta a importância de prevenção e alertas precoces para salvar vidas frente a eventos extremos. A Agência Brasil e o Revista Brasil já falaram sobre a data:

Já em 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação mobiliza mais de 150 países para discutir segurança alimentar e combater a fome, data ligada à criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). Repórter Brasil e Agência Brasil falaram da data no ano passado:

No dia 17, temos mais duas datas que nos levam à reflexão. Uma delas é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que expõe a urgência de combater desigualdades e conflitos que afetam bilhões e foi destaque na Agência Brasil e no Repórter Brasil no ano passado:

A outra é o Dia Nacional da Vacinação, que reforça o papel das campanhas imunizatórias na prevenção de doenças e na preservação da saúde coletiva. A data foi destaque na Agência Brasil no ano passado.

*Confira a lista completa de efemérides de 12 a 18 de outubro de 2025

Outubro de 2025 12/10 Nascimento do tenor lírico italiano Luciano Pavarotti (90 anos) Dia das Crianças Dia da Hispanidade ou Dia de Colombo - feriado que celebra a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 12 de outubro de 1492, sendo este também o dia dedicado à Nossa Senhora do Pilar, padroeira da Hispanidad. A data é comemorada em todos os países de língua espanhola e também nos Estados Unidos Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil Dia Nacional da Leitura Aniversário do Gama, cidade administrativa do Distrito Federal (65 anos) 13/10 Dia do Maquiador Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais - foi instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) e é celebrado anualmente na segunda quarta-feira de outubro Criação da Universidade Estadual de Alagoas (55 anos) 14/10 Fim do resgate de 33 mineiros da mina San José, no Chile (15 anos) Inundações em Haiderabade, na Índia. As fortes chuvas causam a morte de pelo menos 81 pessoas (5 anos) Dia do Meteorologista Início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 15/10 Nascimento do filólogo, crítico literário, tradutor, diplomata e enciclopedista fluminense Antônio Houaiss (110 anos) Dia Internacional das Mulheres Rurais Dia do Professor - comemorado por brasileiros e inspirado na data da publicação do Decreto Nº 52.682, emitido em 15 de outubro de 1827 pelo Imperador dom Pedro I, legislando então sobre o ensino das primeiras letras no Brasil. A data tornou-se oficial como feriado nacional escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963 16/10 Morte do compositor cearense Alberto Nepomuceno (105 anos) Nascimento da cantora e compositora paraense Leila Pinheiro (65 anos) Criação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO (80 anos) Dia Mundial da Alimentação - celebrada em mais de 150 países como uma importante data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação. Corresponde também à fundação da FAO (Food and Agriculture Organization), Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 17/10 Dia Internacional Para a Erradicação da Pobreza - comemoração internacional, instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na sua Resolução A/RES/47/196, de 22 de dezembro de 1992 Dia do Profissional de Propaganda Dia Nacional da Vacinação Dia do Eletricista 18/10 Morte do poeta fluminense Casimiro de Abreu (165 anos) Nascimento do ator e comediante mineiro Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo (110 anos) Dia Mundial da Menopausa - comemoração internacional, promovida pela Sociedade Internacional da Menopausa, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de várias ONGs do Brasil e do mundo Inauguração do Aeroporto Internacional de Campinas (Viracopos) (65 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais.