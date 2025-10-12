Topo

Gana vence Comores (1-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

12/10/2025 17h56

A seleção de Gana se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com a vitória sobre Comores por 1 a 0 neste domingo (12), em Acra, pelas Eliminatórias africanas.

Com o resultado, os ganeses terminaram na liderança do Grupo I e garantiram sua quinta participação em Mundiais, depois de 2006, 2010, 2014 e 2022.

Gana se junta a outros quatro países africanos que já selaram vaga na próxima Copa: Marrocos, Tunísia, Argélia e Egito.

A classificação dá ânimo e alívio à seleção ganesa, que tem tido dificuldades no cenário continental nos últimos meses.

A eliminação na fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN) no início de 2024 provocou a demissão do técnico irlandês Chris Hughton, que foi substituído por Otto Addo.

Mas as coisas não melhoraram depois disso. Gana foi a lanterna do grupo nas Eliminatórias para a próxima CAN, que será disputada a partir de dezembro, com um retrospecto desastroso de três empates e três derrotas em seis jogos.

Na partida decisiva deste domingo, os ganeses fizeram um primeiro tempo muito ruim, sem criar chances, apesar do apoio fervoroso da torcida.

O único gol do jogo saiu aos dois minutos do segundo tempo, na única chance criada pelos 'Black Stars', com o atacante Mohamed Kudus aproveitando cruzamento de Thomas Partey para mandar a bola para as redes.

O resto do jogo foi decepcionante como a primeira etapa: embora Gana tenha ficado mais com a bola, não criou nenhuma outra oportunidade.

