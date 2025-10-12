Topo

Notícias

Furadeira Bosch é 'mão na roda' para reparos em casa: 'Leve e potente'

Furadeira e parafusadeira de impacto da Bosch possui mandril metálico - Divulgação
Furadeira e parafusadeira de impacto da Bosch possui mandril metálico Imagem: Divulgação
do UOL

Juliana Almirante

Colaboração ao Guia de Compras UOL

12/10/2025 12h00

Está em busca de uma furadeira para sua casa? Então pode se interessar pela parafusadeira e furadeira da Bosch, indicada para trabalhos em diferentes materiais, como madeira e metal, e que é um dos itens que mais faz sucesso em sua categoria.

O produto tem recursos como iluminação LED, para maior visibilidade em locais com pouca luz, e funciona sem fios. A fim de tirar as dúvidas de quem está pensando em comprar uma furadeira como essa, selecionamos avaliações de quem já a utilizou e citamos os principais detalhes concedidos pelo fabricante. Veja a seguir:

O que a Bosch diz sobre essa furadeira e parafusadeira?

Tem um mandril metálico que trava o acessório

É recomendada para parafusar e perfurar em madeira, metal, alvenaria e drywall

Permite acompanhar a temperatura da bateria em display, o que pode aumentar a vida útil

Tem luz led que oferece maior visibilidade em locais com pouca iluminação

Motor brushless que 30% mais autonomia

Velocidade máxima de 1.900 RPM (rotações por minuto), com impacto de até 27 mil BPM (batidas por minuto)

Bateria de 18 V que desencaixa para o carregamento

Pesa 1,3 kg

Vem com maleta de transporte e carregador de bateria

O que diz quem comprou esse modelo?

Entre as mais de 1.300 avaliações de compradores, 91% delas deram nota máxima (5 estrelas) ao produto da Bosch, que acabou com a pontuação média de 4,8. Confira alguns comentários positivos a seguir:

Comprei a Bosch para uso em pequenos projetos de marcenaria e reformas em casa e estou impressionado com o desempenho. A ferramenta é leve, ergonômica e muito fácil de manusear. O mandril de aperto rápido facilita bastante a troca de brocas, e o motor brushless entrega potência com ótima autonomia de bateria. Recomendo muito para quem busca qualidade e confiabilidade em uma ferramenta compacta. Jessé Nimer

O produto se mostrou muito bom. Tem bastante força e é bem rápida na perfuração. Tem mandril de ferro e a maleta me pareceu durável. Não tem compartimento de brocas ou bits na maleta, mas cabe um kit pequeno se você adquirir. Observei que a bateria não tem indicador de carga, mas isso não é problema para mim. Atende muito bem. Marcelo de Sousa Pinheiro

O produto atendeu às expectativas. Funciona muito bem para diversos tipos de furos e materiais. Bateria dura muito. Somente a caixa de transporte poderia melhorar, os acessórios se soltam facilmente e ficam soltos. Alex

Pontos de atenção

A principal queixa de consumidores é que o modelo não tem indicador de carga da bateria. Confira alguns comentários:

Bateria não dá para saber se está acabando e acaba te deixando na mão, e para furar parede do meu apartamento não deu conta. Precisei de uma com fio de 550 W. Bruno

Sobre o conjunto geral, achei o carregador um pouco grande demais (poderia ser menor) e, infelizmente, a bateria que acompanha não vem com indicador de carga (já comprei sabendo), e isso pode te deixar na mão caso tenha apenas uma bateria. Josué

A máquina parece boa. Ainda vou trabalhar com ela. A única coisa que não gostei foi da bateria não tem mostrador de níveis de carga, um ponto negativo. Jessica

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Testamos o compressor de ar da Xiaomi, uma solução prática para quem evita calibrar pneus em postos. Além de prevenir problemas como aumento de consumo de combustível e danos nas rodas ao rodar com pneus descalibrados, o aparelho é versátil, inflando pneus de carros, motos, bicicletas e até bolas esportivas. Curtiu? Link na bio. #guiadecomprasuol #tiktokmefezcomprar #dicas_utilidades #xiaomi #compressor #techtok #xiaomicompressor ♬ som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Hamas insiste na libertação de sete líderes palestinos em troca de reféns israelenses

Presidente de Madagascar alerta sobre tentativa de golpe conforme mais soldados se juntam aos protestos

Últimos acontecimentos no cessar-fogo em Gaza

Polícia espanhola prende 17 pessoas por confrontos em manifestação fascista

Kremlin adverte Ocidente sobre o momento de escalada "dramática" na guerra da Ucrânia

Hamas insiste na libertação de sete líderes palestinos em troca de reféns israelenses, dizem fontes próximas às negociações

Confrontos entre Paquistão e Afeganistão deixa dezenas de mortos e fecha fronteira

Moraes marca presença em show de Alcione e cantora dedica apresentação ao ministro

Troca de reféns em Gaza dá esperança a uma família palestina com filhos presos

Lula chega a Roma para primeiro encontro com papa Leão XIV, com COP30 em pauta

Quem foram as primeiras mulheres viajantes?