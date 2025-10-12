Furadeira Bosch é 'mão na roda' para reparos em casa: 'Leve e potente'

Está em busca de uma furadeira para sua casa? Então pode se interessar pela parafusadeira e furadeira da Bosch, indicada para trabalhos em diferentes materiais, como madeira e metal, e que é um dos itens que mais faz sucesso em sua categoria.

O produto tem recursos como iluminação LED, para maior visibilidade em locais com pouca luz, e funciona sem fios. A fim de tirar as dúvidas de quem está pensando em comprar uma furadeira como essa, selecionamos avaliações de quem já a utilizou e citamos os principais detalhes concedidos pelo fabricante. Veja a seguir:

O que a Bosch diz sobre essa furadeira e parafusadeira?

Tem um mandril metálico que trava o acessório

É recomendada para parafusar e perfurar em madeira, metal, alvenaria e drywall

Permite acompanhar a temperatura da bateria em display, o que pode aumentar a vida útil

Tem luz led que oferece maior visibilidade em locais com pouca iluminação

Motor brushless que 30% mais autonomia

Velocidade máxima de 1.900 RPM (rotações por minuto), com impacto de até 27 mil BPM (batidas por minuto)

Bateria de 18 V que desencaixa para o carregamento

Pesa 1,3 kg

Vem com maleta de transporte e carregador de bateria

O que diz quem comprou esse modelo?

Entre as mais de 1.300 avaliações de compradores, 91% delas deram nota máxima (5 estrelas) ao produto da Bosch, que acabou com a pontuação média de 4,8. Confira alguns comentários positivos a seguir:

Comprei a Bosch para uso em pequenos projetos de marcenaria e reformas em casa e estou impressionado com o desempenho. A ferramenta é leve, ergonômica e muito fácil de manusear. O mandril de aperto rápido facilita bastante a troca de brocas, e o motor brushless entrega potência com ótima autonomia de bateria. Recomendo muito para quem busca qualidade e confiabilidade em uma ferramenta compacta. Jessé Nimer

O produto se mostrou muito bom. Tem bastante força e é bem rápida na perfuração. Tem mandril de ferro e a maleta me pareceu durável. Não tem compartimento de brocas ou bits na maleta, mas cabe um kit pequeno se você adquirir. Observei que a bateria não tem indicador de carga, mas isso não é problema para mim. Atende muito bem. Marcelo de Sousa Pinheiro

O produto atendeu às expectativas. Funciona muito bem para diversos tipos de furos e materiais. Bateria dura muito. Somente a caixa de transporte poderia melhorar, os acessórios se soltam facilmente e ficam soltos. Alex

Pontos de atenção

A principal queixa de consumidores é que o modelo não tem indicador de carga da bateria. Confira alguns comentários:

Bateria não dá para saber se está acabando e acaba te deixando na mão, e para furar parede do meu apartamento não deu conta. Precisei de uma com fio de 550 W . Bruno

Sobre o conjunto geral, achei o carregador um pouco grande demais (poderia ser menor) e, infelizmente, a bateria que acompanha não vem com indicador de carga (já comprei sabendo), e isso pode te deixar na mão caso tenha apenas uma bateria. Josué

A máquina parece boa. Ainda vou trabalhar com ela. A única coisa que não gostei foi da bateria não tem mostrador de níveis de carga, um ponto negativo. Jessica

