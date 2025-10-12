Topo

França bate Noruega (2-1) e vai enfrentar Marrocos na semifinal do Mundial Sub-20

12/10/2025 22h31

A França, com paciência e controle total do jogo, venceu a Noruega por 2 a 1 neste domingo (12), em Valparaíso, e se classificou para enfrentar o Marrocos na semifinal do Mundial Sub-20, disputado no Chile.

Os 'Bleus', campeões mundiais da categoria em 2013, dominaram amplamente a seleção norueguesa desde o apito inicial, impondo seu ritmo e mantendo a posse de bola.

Mesmo contra um adversário completamente fechado, o time francês conseguiu encontrar os espaços e os gols saíram como consequência natural dessa superioridade.

Saimon Bouabré marcou duas vezes, aos 19 e aos 37 minutos, e consolidou o domínio da França já no primeiro tempo.

A Noruega só diminuiu na reta final da partida (83'), com o capitão e zagueiro Rasmus Holten, de 1,96 m, marcando de cabeça após cruzamento de Sondre Granaas, mas a reação parou por aí.

O jogo de semifinal entre França e Marrocos será na próxima quarta-feira, em Valparaíso. No mesmo dia, em Santiago, Argentina e Colômbia decidem quem será o outro finalista do Mundial Sub-20.

