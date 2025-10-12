Filipinas e China trocam acusações sobre colisão de navios no Mar do Sul da China

MANILA/PEQUIM (Reuters) - As Filipinas e a China se acusaram mutuamente, neste domingo, de serem responsáveis por um choque marítimo perto de ilhas disputadas no Mar do Sul da China, aumentando ainda mais as tensões na hidrovia rica em recursos.

O Conselho Marítimo das Filipinas, um órgão interinstitucional do governo, culpou as forças marítimas chinesas pelo uso de canhões de água e pelo abalroamento de uma embarcação filipina perto da ilha Thitu, ocupada pelas Filipinas e conhecida localmente como Pag-asa, "condenando veementemente" o incidente e prometendo tomar "medidas diplomáticas apropriadas".

De acordo com a guarda costeira de Manila, três embarcações estavam ancoradas perto da ilha no início deste domingo, como parte de um programa do governo para proteger os pescadores locais, quando navios chineses teriam se aproximado e usado canhões de água para intimidá-los.

Uma hora depois, um navio da guarda costeira chinesa supostamente disparou seu canhão de água diretamente contra uma embarcação filipina antes de bater em sua popa, causando pequenos danos, mas sem feridos, disse a guarda costeira.

A guarda costeira da China disse que duas embarcações do governo filipino "entraram ilegalmente" em águas próximas a Sandy Cay, um recife de coral no norte dos recifes de Thitu, dentro das Ilhas Spratly, o que levou a uma colisão.

Pequim disse que uma embarcação filipina "se aproximou perigosamente" de um navio da guarda costeira chinesa, pelo que Manila foi considerada responsável.

As autoridades de Manila prometeram continuar as operações na área, enfatizando a necessidade de proteger a subsistência dos pescadores filipinos.

A embaixadora dos EUA nas Filipinas, MaryKay Carlson, condenou o que ela descreveu como o "perigoso abalroamento" de um navio filipino pela China, chamando o incidente de "ações agressivas" no Mar do Sul da China, em uma publicação na plataforma de mídia social X.

A área disputada, parte das Ilhas Spratly, tem sido o local de repetidos atritos entre os dois países ao longo dos anos.

As tensões aumentaram recentemente, principalmente em relação ao Scarborough Shoal e outras regiões contestadas no Mar do Sul da China, que a China reivindica quase que totalmente.

Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã também reivindicam partes da hidrovia, uma rota comercial estratégica que movimenta mais de US$3 trilhões em comércio marítimo anual.

(Reportagem de Phuong Nguyen em Hanói, Karen Lema em Manila, Selena Li em Hong Kong e Eduardo Baptista em Pequim)