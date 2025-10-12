Topo

Filipinas e China trocam acusações após colisão de navios

Um navio da Guarda Costeira chinesa usa um canhão de água contra uma embarcação das Filipinas no Mar da China Meridional Imagem: PHILIPPINE COAST GUARD/via REUTERS
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

12/10/2025 03h50

As Filipinas e a China trocaram acusações hoje após uma colisão entre navios dos dois países no Mar da China Meridional.

O que aconteceu

  • As Filipinas classificaram o incidente como "uma ameaça clara". A Guarda Costeira filipina disse que três navios do país estavam ancorados perto da Ilha Thitu como parte de um programa do governo para proteger os pescadores locais, quando embarcações chinesas se aproximaram e usaram canhões de água para intimidá-los.
  • Colisão ocorreu cerca de uma hora depois, segundo as autoridades das Filipinas. Um navio da Guarda Costeira chinesa bateu atrás de uma das embarcações das Filipinas logo depois de ter disparado novamente o canhão de água. A batida causou danos leves, mas sem deixar feridos.
  • China responsabilizou as Filipinas pela colisão dos navios. A Guarda Costeira da China afirmou que dois navios do governo filipino "entraram ilegalmente" em uma área conhecida como Sandy Cay. Segundo a China, um navio filipino "se aproximou perigosamente" da embarcação chinesa, o que causou a batida.
  • Tensão entre a China e as Filipinas aumenta por causa do Scarborough Shoal. O atol, localizado na movimentada hidrovia do Mar do Sul da China, é uma importante área de pesca e é reivindicado pelos dois países, mas ele está efetivamente sob o controle de Pequim.
  • Brunei, Indonésia, Malásia e e Vietnã também reivindicam trechos do Mar da China Meridional. Ele é considerado uma rota estratégica que movimenta mais de US$ 3 trilhões em comércio por ano.

* com Reuters

