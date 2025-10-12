Topo

Notícias

Fiéis tomam ruas de Belém para o Círio de Nazaré

São Paulo

12/10/2025 10h24

O Círio de Nazaré movimenta Belém neste fim de semana, reunindo milhares de fiéis em uma das maiores festas religiosas do mundo. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, o evento em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré chega à sua 233ª edição neste ano.

A festividade religiosa se estende por duas semanas, e a expectativa é de que mais de 2 milhões de pessoas participem da procissão deste domingo, 12. Ao longo do período, a Imagem Peregrina percorre diversos locais de Belém em 14 procissões oficiais.

Segundo o governo do Pará, a experiência de Belém com o evento religioso "contribui de modo significativo para o planejamento da infraestrutura e logística da COP-30, que acontece em poucas semanas.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Hamas diz que libertará reféns na segunda-feira e não governará Gaza depois da guerra

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito

Fiéis tomam ruas de Belém para o Círio de Nazaré

Reféns de Gaza podem ser libertados 'a qualquer momento', diz vice-presidente dos EUA

Nenhuma autoridade israelense comparecerá à cúpula de paz para Gaza no Egito (Gabinete de Netanyahu)

Trump e Al Sisi presidirão cúpula para paz em Gaza na segunda-feira no Egito

Europa dá largada a novo sistema de controle de fronteiras

Depois da Coreia do Sul, Brasil pega o Japão para confirmar evolução e acirra disputa por vagas no elenco

Pesquisas revelam preocupação com crianças em extremos climáticos

Papa Leão XIV pede 'coragem' àqueles que trabalham para promover plano de paz para Gaza

Talibãs afegãos afirmam que dezenas de soldados paquistaneses morreram em confrontos fronteiriços