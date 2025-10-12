Topo

Notícias

'Ficamos chocados com decisão sem terras raras', diz JD Vance sobre negociações com a China

São Paulo

12/10/2025 12h55

O vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance, disse à Fox News que apesar do presidente Donald Trump valorizar a relação com a China, o governo está "chocado" com a decisão do governo chinês sobre terras raras.

"Podemos ter uma relação melhor, mas não se eles cortarem o acesso do mundo aos bens que produzem", afirmou.

Em sua visão, a China ter tanto controle sobre minerais críticos é a definição do que chamou de "emergência nacional".

Vance afirmou que Trump está aberto a tudo em relação à China e que o presidente vai perseguir interesses nacionais. "Será uma dança delicada entre China e EUA; tudo depende de resposta da China", disse.

Segundo o vice-presidente, se a China der uma resposta razoável, Trump também será razoável.

