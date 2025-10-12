Fabiana Cozza e Nei Lopes abrem baú de inéditas no Samba na Gamboa
A apresentadora Teresa Cristina recebe o veterano Nei Lopes e a cantora Fabiana Cozza na edição inédita do Samba na Gamboa neste domingo (12), às 13h, na TV Brasil. O programa traz uma entrevista bem animada e repleta de música com a dupla que fez parceria improvável ao abrir um baú de obras inéditas do experiente cantor e compositor. Eles fazem duetos emocionantes na telinha do canal público.
Os convidados cantam sucessos da carreira do experiente compositor e revelam como suas trajetórias artísticas se cruzaram. Fabiana Cozza lançou em 2023 o disco Urucungo, álbum com músicas inéditas do mestre. Além de recordar esse trabalho, eles interpretam obras do projeto que inclui 12 faixas autorais e parcerias dele com artistas como Wilson Moreira, Leci Brandão, Guinga, Ivan Lins e Francis Hime.
Programa original da emissora pública, o Samba na Gamboa pode ser acompanhado no YouTube do canal e no app TV Brasil Play. Com janela alternativa na telinha aos sábados, às 23h, a produção ainda é transmitida na Rádio Nacional. O conteúdo entra no ar aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.
Memórias e raízes do samba
Escritor com mais de 50 livros publicados, Nei Lopes é estudioso das culturas africanas. Ele abre o coração durante a descontraída roda de samba. "O destino é inexorável: quando traça, acontece. Quando me perguntam por que você escreve tanto, eu digo que é porque não tenho outra coisa para fazer em casa", brinca o autor. "É o prazer de criar e inovar. Mexo muito com o passado. Faço letras invocando o que não vivi, mas eu conheci quem viveu", explica o célebre sambista.
Durante a produção da TV Brasil, a conversa do astro carioca e da cantora paulista com a anfitriã aborda temas relacionados ao movimento negro e à cultura afrobrasileira, bem como sua produção escrita. "Meu envolvimento com livros tem uma razão muito lógica. Minha formação foi muito tumultuada, principalmente do ponto de vista da história", pontua o convidado ao falar sobre o que o impulsiona. "Eu me interessei pelas coisas às quais me dedico até hoje porque nós temos uma obrigação", comenta.
Grande letrista, Nei Lopes é referência no mundo do samba. O artista de 83 anos faz história até hoje ao utilizar seu talento para tratar de temas atemporais que atravessam gerações com linguagem coloquial. O craque pontua suas referências e a importância do Salgueiro, terreiro de samba onde foi mais feliz.
O programa Samba na Gamboa lembra o icônico álbum A Arte Negra de Wilson Moreira e Nei Lopes (1980), entre outras preciosidades de sua obra que foi gravada por grandes nomes da música nacional, como Alcione, Beth Carvalho e Clara Nunes.
Fabiana Cozza recorda o desafio na escolha do repertório de Nei Lopes para o projeto Urucungo ao abrir o baú de inéditas do acervo do bamba. "Fui por uma seleção que me orienta desde o primeiro trabalho. Vou me permitir me emocionar com as canções. Quando o coração escuta e arrepia", conta a artista.
A cantora fala sobre a importância da ancestralidade ao celebrar nomes como Clara Nunes e dona Ivone Lara "É um olhar que me centra. Essas pessoas vão fazendo parte da minha trajetória. Uma homenagem é para além de escolher músicas e cantar aquele compositor. É dizer o que você pensa e dialoga."
Histórico da produção
O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje a atração faz parte da grade do canal público.