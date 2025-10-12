EUA condenam detenção pela China de dezenas de pessoas ligadas à Igreja Sião

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, condenou neste domingo a recente detenção pela China de dezenas de líderes de uma das maiores igrejas protestantes não oficiais em Pequim, descrevendo a medida como "hostilidade contra os cristãos".

O Wall Street Journal informou que mais de 20 pessoas associadas à Igreja Sião, que durante anos operou com relativa liberdade, foram detidas ou estão desaparecidas.

"Pedimos ao PCC que liberte imediatamente os líderes da igreja detidos e permita que todas as pessoas de fé, incluindo membros de igrejas domésticas, participem de atividades religiosas sem medo de represálias", disse Rubio em um comunicado.

(Reportagem de Jasper Ward)