Gelo não foi o único culpado por naufrágio na Antártida em 1915, diz estudo

Um novo estudo mostra que o gelo não foi o único responsável para que o navio HMS Endurance afundasse nas águas da Antártida, em 1915, e indica que o explorador Ernest Shackleton, responsável pela expedição, tinha ciência das limitações da embarcação.

O que aconteceu

A pesquisa analisa o naufrágio a partir do momento em que a embarcação fica presa no gelo compacto da Antártida. Ela era considerada o navio polar mais resistente de sua época e, desde seu naufrágio, os cientistas acreditavam na versão de Shackleton, que descreveu que o Endurance afundou porque o gelo arrancou seu leme.

No entanto, o pesquisador Jukka Tuhkuri, da Universidade Aalto University, na Finlândia, sugere que o real motivo foi outro. Com base nos diários da expedição, na correspondência de Shackleton, e na análise estrutural do navio, Tuhkuri indica que ele não estava de fato entre os navios mais fortes para viagens aos polos. Entre o encalhamento e o naufrágio, o gelo arrancou o leme do navio, rompeu a quilha, quebrou as vigas do convés na casa de máquinas e perfurou as laterais do barco.

Segundo Tuhkuri, o Endurance não havia sido projetado para as condições de compressão no gelo da Antártida. Para o pesquisador, ele foi elaborado para navegar em "condições mais fáceis na borda do gelo no Ártico".

Apesar de ter uma carcaça externa reforçada para resistir a possíveis colisões, a embarcação não contava com vigas diagonais internas, que a protegeriam da pressão do gelo. "As vigas e armações do convés do Endurance eram mais fracas do que as dos outros navios, ele não tinha vigas diagonais de suporte e não tinha vigas na área da casa de máquinas, levando a um sério enfraquecimento em uma parte significativa do casco", explica em seu estudo, publicado no periódico Polar Record.

O gelo compacto deriva no oceano aberto e cerca a Antártida. Movido pelas correntes do mar e pelos ventos, o gelo se comprime e colide com força, formando massas ainda maiores. "Quando duas placas de gelo colidem, formam o que chamamos de cristas de pressão", disse Tuhkuri à rede norte-americana CNN. "São como pequenas montanhas e podem ter dezenas de metros de espessura."

Assim como aconteceu com o Endurance, as embarcações podem ficar presas nestas montanhas de gelo. Caso houvesse alguma mudança nos ventos ou as correntes, o gelo se soltaria e o barco conseguiria sair do local. Em outros cenários, o navio permaneceria preso no gelo, suscetível às condições climáticas e à pressão do gelo compacto.

Embora a razão final tenha sido o rompimento da quilha [que partiu o navio em duas metades] o Endurance afundou porque o navio foi simplesmente esmagado em compressão pelo gelo. Trecho do estudo publicado na Polar Record

Ainda conforme o estudo, Shackleton estava "bem ciente das fraquezas do Endurance". Ao realizar pesquisas de arquivo, Tuhkuri concluiu que o explorador sabia das limitações da embarcação antes de sair para a expedição. "Há evidências claras de que, antes de navegar em direção ao Mar de Weddell, Shackleton sabia que a compressão do gelo era esperada, sabia como um navio deveria ser projetado para suportar a compressão do gelo e sabia que o Endurance não era esse tipo de navio. Shackleton estava ciente dos riscos relacionados à resistência do Endurance, mas optou por utilizá-lo mesmo assim", escreveu o pesquisador.

Talvez o Endurance fosse um navio forte e heroico em um sentido poético. Em um sentido de engenharia, infelizmente, não era. Jukka Tuhkuri, autor do estudo

Em 1915, o Endurance ficou preso no gelo do Mar de Weddell, na Antártida, durante a Expedição Transantártica Imperial, do explorador Ernest Shackleton Imagem: Reprodução

Navio ficou mais de um século desaparecido

O Endurance partiu com a intenção de chegar ao Polo Sul e cruzar continente antártico por terra. Era a terceira expedição de Shackleton à região, para onde ele já havia ido com os navios Discovery, em 1901, e Nimrod, em 1907. Com o Endurance, o explorador pretendia dar sequência às descobertas científicas que havia feito nas viagens anteriores.

No entanto, a expedição foi interrompida quando o navio encalhou no gelo antes de finalmente afundar. A expedição se tornou, então, uma missão de sobrevivência da tripulação, que acampou durante meses e acabou se refugiando na inóspita ilha Elefante. Shackleton partiu em busca de ajuda com alguns companheiros, em um precário bote, até as ilhas Geórgia do Sul, no Atlântico Sul, retornou e conseguiu resgatar com vida toda tripulação. A expedição foi reconhecida como uma viagem heroica e rendeu ao explorador o título de "Sir".

Sobreviventes do Endurance Imagem: Getty Images

Os vestígios do navio foram encontrados somente em 2022, durante expedição da qual Tuhkuri fez parte. O navio foi encontrado a uma profundidade de 3.008 metros e a 6 km do local do naufrágio.