'Essa é sua redação': mensagens expõem fraude no 'Enem dos Concursos'

Mensagens e áudios obtidos pela Polícia Federal mostram como integrantes da mesma família receberam gabaritos e até um texto pronto de redação para a prova do CNU (Concurso Nacional Unificado) em 2024. A edição desse ano do "Enem dos Concursos" ocorreu no final de semana passado.

O que aconteceu

A Polícia Federal desmantelou uma rede criminosa que fraudou o CNU. O inquérito revela diálogos em que candidatos recebiam respostas antecipadas e negociavam pagamentos pelo serviço.

Família de Patos (PB) é apontada pela PF como beneficiária direta do esquema. São eles: Antônio Limeira das Neves, os irmãos Wanderlan Limeira de Sousa e Valmir Limeira de Sousa, e a filha dele, Larissa de Oliveira Neves. O UOL pediu ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal da Paraíba acesso aos nomes e contatos dos advogados de defesa dos investigados, para que pudessem apresentar suas versões, mas não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

A investigação começou porque três familiares apresentaram gabaritos idênticos, com os mesmos acertos e erros. Essa coincidência levantou suspeita e levou a Polícia Federal a abrir o inquérito. Larissa e os tios Wanderlan e Valmir foram aprovados para o cargo de auditor-fiscal do trabalho no CNU de 2024, com salário inicial de cerca de R$ 22 mil. Antônio, pai de Larissa, não prestou o concurso, mas é citado nos autos como quem contratou e articulou a fraude em favor da filha.

As próprias mensagens revelam o resultado combinado. Em diálogo com a filha, Antônio perguntou: "Confere aí, minha filha. Foram 45". Larissa respondeu: "Deu certo, pai. Passei, viu?". Para a PF, a coincidência de 45 acertos não poderia ocorrer por acaso.

O inquérito também cita Luiz Paulo Silva dos Santos, conhecido como "Baby 10". Reincidente em fraudes, ele teria feito a prova apenas para comprovar a eficácia do esquema aos clientes. Outro integrante, Ariosvaldo Lucena, também foi citado como participante da rede.

O relatório aponta que "Baby 10" teria participado pontualmente das provas — segundo a PF, para demonstrar aos clientes que a fraude funcionava. Ariosvaldo Lucena de Sousa Júnior é indicado como um dos operadores/intermediários que facilitavam a venda de gabaritos. Essas funções constam no inquérito como elementos que reforçam a existência de um esquema estruturado. Já a liderança era atribuída a Wanderlan e Thyago José de Andrade, o "Negão". O processo corre na Justiça Federal da Paraíba. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos citados.

Como funcionava o esquema

Em diálogo transcrito, Thyago disse a Antônio que havia uma advogada dentro da sala do concurso e que as respostas seriam "repassadas no banheiro". Ele explicou que, "pegando essa advogada, ele garante" o sucesso da prova, mas seria necessário o envio de R$ 1.000 por Pix para assegurar a ajuda.

Buscando tranquilizar a filha, Antônio pediu que o contato fosse detalhado. Orientou que a advogada marcasse "certinho qual vai ser o banheiro e o horário", ao que Thyago respondeu já ter enviado a foto e o nome completo de Larissa. Segundo a PF, o caso mostra que a organização utilizava pessoas infiltradas no concurso para repassar respostas durante a prova.

As conversas revelam que até a redação foi entregue pronta e, mesmo assim, Larissa chegou a reclamar com o pai. "Minha vida, eu tava escutando as mensagens, mas essa redação é muito grande, não vai dar tempo de copiar toda". Na sequência, Antônio reencaminhou a instrução: "Se puder resumir. Resuma. Viu aí pai. Essa é sua redação. Escreve blz. Já vai mandar as respostas". A PF concluiu que a logística previa encontros rápidos fora da sala para garantir o repasse de informações.

A preocupação de Larissa era receber o gabarito antes da abertura das provas. Os autos registram que às 11h39 de 18 de agosto de 2024 ela recebeu as respostas do turno da tarde, cuja aplicação começaria somente às 14h30.

Thyago e Wanderlan reforçaram as condições. "A garantia é da nota para passar, mas se ela não conseguir usar o gabarito porque se sentou na frente, não é problema de Thyago", disse o primeiro. Wanderlan completou: "O rapaz vai dar tudo, mas caso ela não consiga pegar, que é difícil, tem que pagar de todo jeito".

Violação de malotes de prova

Segundo a investigação, a organização criminosa tinha um método sofisticado para acessar provas antes da aplicação. Esse modus operandi envolvia corrupção interna e a violação dos malotes de segurança.

Um áudio atribuído a Thyago, reencaminhado por Antônio à filha, detalha o procedimento. "Meu amigo, tá abrindo, velho. É porque não chega e rasga o malote, não. Entendeu? Tem que ir com um negocinho para tirar o lacre e fechar de novo, pô. Pensa tá fácil isso aí. Eu não sei como é que essa porra vai sair".

Segundo a PF, essa fala demonstra que o gabarito só era obtido após a violação do malote, exigindo uma ferramenta para retirar o lacre, copiar as questões e recolocar o lacre sem deixar sinais aparentes. Para os investigadores, esse detalhe técnico mostra que a fraude dependia do acesso direto à prova original, viabilizado mediante suborno de agentes internos.

Motivação financeira

A PF conclui que a fraude era tratada como fonte de renda pela organização. Em áudio de 4 de junho de 2024, após o adiamento da prova, Wanderlan disse ao filho Wanderson: "Você esqueceu que tem o CNU, meu filho. A nossa comissão vai ser lá no CNU, vou batalhar pra nós, ver se 'nós' consegue na 'poiva' (dinheiro). Tô trabalhando pra isso, entendeu?". Em outro registro citado nos autos, Thyago afirma sobre as vendas de gabaritos: "No CNU, eu faço só se for, meu amigo. A minha nota, eu vendo a minha nota...pronto, eu mesmo aqui é R$ 450 mil", o que, segundo a investigação, mostra a intenção comercial por trás do esquema.

Os autos detalham que o pagamento pela fraude alcançou R$ 500 mil, segundo a PF. Em diálogos, Antônio chegou a dizer a Wanderlan: "Então vem buscar o carro e os ouro"; o inquérito registra a entrega de um Honda Civic Coupe SI e peças de ouro como parte da quitação.

Os autos também apontam contratos parcelados da dívida de Antônio com Thyago, estimada em R$ 400 mil. Mensagens transcritas mostram combinações de pagamentos por etapas. "Quando sai a primeira fase, você paga os 40 (R$ 40 mil). Quando passa a segunda, você paga os 40 (R$ 40 mil) dele de novo. (...) Eu não quero dinheiro nenhum adiantado", disse Thyago. A PF identificou contrato de R$ 80 mil nesses termos.

Os investigados respondem em liberdade, mas não podem se inscrever em novos concursos. Eles são acusados de fraude em concurso público, participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos.