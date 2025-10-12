Topo

Escova, difusor e mais: 6 utensílios para cabelos cacheados e crespos

Itens para cachos e cabelos crespos ajudam nos cuidados do dia a dia - Reprodução / Amazon
Itens para cachos e cabelos crespos ajudam nos cuidados do dia a dia Imagem: Reprodução / Amazon
Quem tem cabelo cacheado e crespo sabe que, para valorizar o volumão e evitar o frizz, alguns cuidados são essenciais. Se esse é o seu caso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com itens recomendados para diferentes curvaturas, junto com modo de uso de cada produto.

Os itens selecionados podem ser usados na finalização, nos penteados, no day after e até na hora de dormir. Confira a lista completa a seguir:

Promete boa elasticidade entre as cerdas;

Possui um suporte destacável e punho de borracha para facilitar a escovação.

Ideal para a etapa de finalização dos cabelos cacheados e crespos, sendo utilizada para pentear e definir os fios enquanto ainda estão úmidos.

Para usá-la, é necessário ajustar o suporte destacável, que aumenta e diminui a distância entre as cerdas, permitindo diferentes resultados nas curvaturas.

Possui dentes de metal longos e finos;

Desembaraça, separa e penteia os fios.

Pente tipo garfo é utilizado para levantar a raiz e garantir mais volume aos fios.

Para utilizar, posicione o pente horizontalmente na raiz e faça movimentos para cima. Nos cabelos cacheados, é necessário ter mais cuidado e não estender muito o movimento de baixo para cima, pois os cachos podem desmanchar.

Kit possui duas fronhas, duas toucas e duas xuxinhas de cetim;

Ideal para evitar o frizz;

Disponível em diferentes cores.

Todos os itens do kit podem ser usados no dia a dia, especialmente durante o sono, quando o cabelo costuma ter mais atrito com o tecido do travesseiro.

O cetim, nesse caso, ajuda a reduzir esse atrito e a energia estática, prevenindo o frizz.

Difusor adaptável aos modelos de secadores;

Distribui homogeneamente o calor;

Promete proporcionar volume e definição, além de manter a forma natural dos cachos.

Antes de começar a secagem com o difusor, aplique um protetor térmico para proteger os fios do calor.

Em seguida, encaixe o difusor no secador e inicie o processo de secagem com movimentos de baixo para cima, em direção à raiz.

Certifique-se de que as pontas do cabelo estão posicionadas nos furos, dentes e sulcos do difusor para garantir uma boa secagem dos fios.

É válido lembrar que tanto o difusor quanto o secador não devem ficar próximos da raiz.

Com esse pente, é possível fazer baby hair, alinhar as sobrancelhas e os cílios;

Possui cerdas que ajudam na definição dos fios.

Popular nas redes sociais por ser ideal para penteados que envolvem os fios novos e mais curtos na linha frontal do cabelo, conhecidos como baby hair.

Para usá-lo de forma eficiente, separe os fios menores, aplique gel ou gelatina para facilitar a fixação e, em seguida, modele-os com as cerdas do pente da forma que desejar.

Composta por microfibras;

Promete absorver água rapidamente e reduzir o frizz;

Minimiza o atrito entre os fios.

Para utilizar, jogue o cabelo para frente, coloque a toalha em volta da cabeça e torça até ficar na forma de um turbante. Em seguida, prenda o elástico da frente no botão que estará na parte de atrás da cabeça. Espere até que o cabelo esteja úmido ao toque e, então, retire a toalha.

* com informações de reportagem publicada em 14/11/2024.

@guiadecompras_uol ? Encontrar cremes de pentear para diferentes tipos de curvaturas é um desafio. O Encaracolando a Juba, da Widi Care, chamou nossa atenção após vídeos mostrando resultados positivos. Testamos o produto por cinco meses. Ele promete brilho, definição e hidratação com ação condicionante. Curtiu? Link na bio. #cachos #cacheadas #transicaocapilar #review #guiadecomprasUOL #comprinhas #TikTokMadeMeBult #widicare #encaracolandoajuba ? som original - Guia de Compras UOL

