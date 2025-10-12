Topo

Escócia vence Belarus (2-1) e alimenta sonho de voltar à Copa do Mundo

12/10/2025 15h59

A Escócia venceu Belarus por 2 a 1 neste domingo (12), em Glasgow, e manteve vivo o sonho de voltar à Copa do Mundo depois de não participar das últimas seis edições.

Os gols escoceses no estádio Hampden Park tiveram "sotaque italiano", sendo marcados por Che Adams (15'), jogador do Torino, e Scott McTominay (84'), uma das estrelas do Napoli.

Mas, como uma lembrança de que o trabalho ainda não estava concluído, Belarus descontou nos acréscimos com o meia Gleb Kuchko (90'+6).

A Escócia lidera provisoriamente o Grupo C das Eliminatórias europeias com 10 pontos, três à frente da Dinamarca (2ª), que ainda neste domingo enfrenta a Grécia (3ª, 3 pontos).

Independentemente do resultado dos dinamarqueses, o grupo só deve ter uma definição na última rodada, no dia 18 de novembro, quando a Dinamarca vai a Glasgow enfrentar a Escócia em um possível confronto direto por uma vaga no Mundial do ano que vem.

bur-dam/eg/cb

© Agence France-Presse

Escócia vence Belarus (2-1) e alimenta sonho de voltar à Copa do Mundo

