Dia de Nossa Senhora Aparecida: a história da santa padroeira do Brasil

Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é uma das figuras mais importantes da devoção católica no país. Sua festa é celebrada em 12 de outubro e reúne milhares de fiéis em homenagens e procissões, especialmente na Basílica de Aparecida, no Vale do Paraíba (SP).

A seguir, conheça a história da santa, que teve início no século 18, e entenda por que o dia 12 de outubro se tornou uma data tão simbólica.

O "Milagre dos Peixes" e o início da devoção

Descoberta da imagem. Em outubro de 1717, os pescadores João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, enquanto tentavam pescar no rio Paraíba do Sul, encontraram uma estátua sacra de Nossa Senhora da Conceição, inicialmente sem cabeça. Mais tarde, pescaram a cabeça da imagem.

Réplica da imagem original de Nossa Senhora Aparecida Imagem: André Nery/UOL

Milagre. Após recolherem a imagem, os pescadores tiveram uma pesca abundante, o que foi visto como um milagre. Esse episódio, conhecido como o "Milagre dos Peixes", deu início à devoção popular à santa.

Primeira morada. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi abrigada na casa de Felipe Pedroso, um dos pescadores, onde começaram as orações e os cultos.

A construção dos templos

Primeira igreja. Em 1743, foi aprovada a construção de uma pequena igreja para abrigar a imagem da santa.

Basílica Velha. Com o aumento do número de devotos, em 1888, foi inaugurada a Basílica Velha, um templo maior e mais imponente.

Basílica de Aparecida. Em 1980, a atual Basílica de Nossa Senhora Aparecida foi consagrada pelo papa João Paulo 2º, consolidando-se como o principal centro de devoção à santa no Brasil.

A cor negra da santa

Aparência da imagem. A imagem resgatada do rio estava enegrecida, o que levou à sua associação com a população negra do Brasil, especialmente durante o período da escravidão.

Devoção popular. A devoção a Nossa Senhora Aparecida cresceu organicamente entre as comunidades, principalmente entre os escravizados, como no episódio do escravizado Zacarias, que teve suas correntes quebradas enquanto rezava à santa.

O feriado de 12 de outubro

Origem da data. Embora a descoberta da imagem tenha ocorrido em outubro de 1717, o dia 12 de outubro foi oficializado como a data de celebração em 1930, quando Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira do Brasil.

Eventos históricos. A data também coincide com a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 12 de outubro de 1492, e com a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, em 1822.

Oração a Nossa Senhora Aparecida