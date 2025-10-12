Depois da Coreia do Sul, Brasil pega o Japão para confirmar evolução e acirra disputa por vagas no elenco

A goleada de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira (10) em Seul, deu indícios de que a seleção brasileira está evoluindo sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti. Com uma formação de quatro atacantes, a equipe teve boa atuação e, faltando oito meses para o início da Copa do Mundo de 2026, acirra a disputa por vagas entre os 26 convocados para a competição.

Tiago Leme, de Seul, para a RFI

Para confirmar essa evolução, a seleção faz outro amistoso na Ásia nesta terça-feira (14), contra o Japão, em Tóquio, às 7h30 (horário de Brasília).

Vinicius Júnior, Rodrygo, Estevão e Matheus Cunha foram escalados na frente e tiveram boa atuação diante dos sul-coreanos. O setor ofensivo ainda tem peças importantes que estão nesta convocação para as duas partidas na Ásia e começaram na reserva, como Richarlison e Gabriel Martinelli. Ausente agora por lesão, Raphinha também é um nome forte, que foi titular várias vezes recentemente. O ataque ainda pode contar com Neymar, que apesar de estar longe da seleção há dois anos por causa de contusões, é um atleta sempre cogitado, mas vem perdendo espaço.

Rodrygo, que voltou à seleção agora nestes amistosos na Ásia depois de ficar fora nas duas últimas convocações, falou sobre a concorrência para estar no Mundial.

"É normal, a seleção brasileira tem muitos jogadores de qualidade, tem muita gente que não entrou no jogo hoje, tem muita gente que não foi convocada. Então, é normal, a seleção brasileira tem sempre muitos grandes jogadores", pondera Rodrygo.

O jogador do Real Madrid também falou sobre o recado que a seleção brasileira mostra ao mundo após uma vitória convincente, depois de um ciclo complicado para a Copa, com troca de treinadores e resultados ruins.

"Eu acho que o Brasil sempre está aí, independente da fase que vive, a gente sabe que não é o nosso melhor momento. Mas a gente está todo o tempo tentando recuperar isso, tentando trazer de volta esse temor que todo mundo tem do Brasil. Acho que, passo a passo, a gente está num bom caminho, é seguir tentando encontrar nossa melhor versão como foi hoje, que vai dar tudo certo", completou Rodrygo.

Vinícius Júnior chegou a ser criticado por não render na seleção o mesmo que rendia no Real Madrid. Agora com o seu antigo treinador no clube espanhol no comando da equipe nacional, mesmo em pouco tempo, os números mostram sua boa fase. Em três jogos com Ancelotti no Brasil, o camisa sete fez dois gols e deu uma assistência, se mostrando muito mais participativo em campo. Após a vitória em Seul, Vini Júnior elogiou Ancelotti e destacou a boa relação entre eles.

"Ele sempre foi o melhor treinador que já tive. Foi o treinador que me deu mais confiança, com quem joguei melhor. Ele chegou aqui na seleção, já consegui fazer três jogos. É clara a evolução que tenho junto a ele e junto à equipe. A gente quer seguir dessa maneira para poder fazer uma excelente Copa do Mundo", disse.

Para enfrentar o Japão na terça, a seleção brasileira pode ter algumas mudanças entre os 11 que começam jogando contra a Coreia. Por enquanto, a única alteração certa, já confirmada por Ancelotti, é a entrada do goleiro Hugo Souza no lugar de Bento. Mas ele deve dar chances e fazer testes em outras posições também.

O Brasil vai fazer um único treino em Tóquio nesta segunda-feira (13), quando o treinador pode dar pistas sobre a escalação.

Faltando oito meses para a Copa no ano que vem, que começa dia 11 de junho e será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, Carlo Ancelotti sabe que ainda tem um caminho difícil pela frente, mas o amistoso na Coreia do Sul deixou um sinal positivo.

"Muito feliz pelo jogo de hoje. Foi uma partida completa em todos os aspectos. Hoje se inicia a nossa trajetória para a Copa do Mundo. Começamos bem, porque a equipe jogou muito bem. Eu gostei do jogo, obviamente, porque o time mostrou muitas qualidades", avalia Ancelotti.