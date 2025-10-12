Confrontos entre Paquistão e Afeganistão deixa dezenas de mortos e fecha fronteira

Por Saeed Shah e Mohammad Yunus Yawar e Mushtaq Ali

ISLAMABAD (Reuters) - Dezenas de combatentes foram mortos em confrontos noturnos na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, disseram os dois lados neste domingo, no mais sério confronto entre os vizinhos desde que o Taliban assumiu o poder em Cabul.

Os militares paquistaneses disseram que 23 de seus soldados foram mortos nos confrontos. O Taliban disse que nove de seu lado foram mortos.

As tensões aumentaram depois que Islamabad exigiu que o Taliban tomasse medidas contra os militantes que intensificaram os ataques no Paquistão, dizendo que eles operam a partir de refúgios no Afeganistão. O Taliban, que chegou ao poder em 2021, nega que militantes paquistaneses estejam presentes em seu território.

Cada lado afirmou ter causado um número muito maior de baixas ao adversário, sem apresentar provas. O Paquistão disse ter matado mais de 200 talibãs afegãos e combatentes aliados, enquanto o Afeganistão disse ter matado 58 soldados paquistaneses.

A Reuters não conseguiu verificar os números de forma independente.

BOMBADEIOS AÉREOS PAQUISTANESES PROVOCAM ATAQUES RETALIATÓRIOS

Na quinta-feira, o Paquistão realizou ataques aéreos em Cabul e em um mercado no leste do Afeganistão, de acordo com autoridades de segurança paquistanesas e com o Taliban, desencadeando ataques de retaliação por parte do Taliban. O Paquistão não admitiu oficialmente os ataques aéreos.

As tropas afegãs abriram fogo contra postos de fronteira paquistaneses já tarde no sábado, e o Paquistão disse que havia respondido com tiros e artilharia.

Ambos os países alegaram ter destruído postos de fronteira do outro lado. Autoridades de segurança paquistanesas compartilharam imagens de vídeo que, segundo elas, mostravam postos afegãos sendo atingidos.

As trocas de tiros terminaram, em sua maior parte, na manhã deste domingo, segundo as autoridades de segurança paquistanesas. No entanto, na área de Kurram, no Paquistão, o tiroteio intermitente continuou, de acordo com autoridades locais e moradores.

O Ministério da Defesa do Afeganistão havia dito anteriormente que sua operação havia terminado à meia-noite, horário local.

Cabul disse neste domingo que havia interrompido os ataques a pedido do Catar e da Arábia Saudita. As duas nações do Golfo Árabe divulgaram declarações de preocupação sobre os confrontos.

"Não há nenhum tipo de ameaça em qualquer parte do território do Afeganistão", disse o porta-voz da administração do Taliban, Zabihullah Mujahid, neste domingo. "O Emirado Islâmico e o povo do Afeganistão defenderão suas terras e permanecerão resolutos e comprometidos com essa defesa."

Mujahid disse que os combates estavam em andamento em algumas áreas.

PASSAGENS DE FRONTEIRA FECHADAS

As autoridades paquistanesas disseram neste domingo que o Paquistão havia fechado as passagens ao longo da fronteira de 2.600 km com o Afeganistão, uma fronteira disputada da era colonial conhecida como linha Durand, traçada pelos britânicos em 1893.

As duas principais passagens de fronteira com o Afeganistão, em Torkham e Chaman, e pelo menos três passagens menores, em Kharlachi, Angoor Adda e Ghulam Khan, foram fechadas neste domingo, segundo autoridades locais.

Os ataques aéreos paquistaneses coincidiram com uma rara visita à Índia de um líder do Taliban, o ministro das Relações Exteriores, Amir Khan Muttaqi, que resultou em um anúncio da Índia na sexta-feira para melhorar as relações. A Índia é um adversário de longa data do Paquistão, e a viagem causou preocupação em Islamabad.