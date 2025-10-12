Topo

Confrontos em protesto pró-palestinos na Suíça deixam 18 policiais feridos e causam graves danos

12/10/2025 14h19

Confrontos durante uma manifestação pró-palestinos neste fim de semana na capital suíça, Berna, deixaram 18 agentes de segurança e dois manifestantes feridos, além de causar danos materiais significativos, informou a polícia neste domingo (12). 

O protesto da tarde de sábado, que não havia sido autorizado, atraiu mais de 5.000 pessoas. Um número significativo de manifestantes encapuzados e vestidos de preto entraram em confronto com a polícia. 

A "manifestação degenerou em confrontos que causaram danos materiais", afirmou a polícia de Berna em um comunicado, acrescentando que 536 pessoas foram detidas.

"Policiais foram atacados diversas vezes com objetos perigosos", como ferramentas de construção, pedras, garrafas, extintores de incêndio, entre outros, informou. 

A polícia respondeu "com força", usando canhões de água, gás lacrimogêneo, balas de borracha e cassetetes. 

No total, 18 policiais ficaram feridos e quatro deles foram hospitalizados. 

A polícia também afirmou que os danos materiais foram "significativos", citando vitrines e máquinas de venda automática danificadas, fachadas degradadas e nove viaturas policiais "extremamente deterioradas". 

A polícia estimou o dano total em vários milhões de francos suíços.

