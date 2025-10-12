Topo

Pão de comunhão com imagem de Cristo de 1.300 anos é encontrado na Turquia

Pão carbonizado com imagem de Cristo foi localizado na Turquia - Governo de Karadan
do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/10/2025 17h20

Escavadores localizaram, no sítio arqueológico de Topraktepe, na Turquia, pães carbonizados que teriam sido usados para a eucaristia há cerca de 1.300 anos. Além da imagem de Cristo desenhada, o alimento — que se preservou por ficar soterrado — tinha a inscrição: "Com a nossa gratidão a Jesus abençoado".

O que aconteceu

Estima-se que os cinco pães carbonizados encontrados datem dos séculos 7 ou 8 d.C. Em vez de apresentarem a imagem de um Cristo soberano e salvador, os alimentos retratavam Jesus como um agricultor ou semeador. Por isso, os escavadores acreditam que, na época, a fé estava fortemente ligada à fertilidade e ao trabalho no campo.

Esse pode ser o primeiro exemplar de hóstia da história. Por conta das imagens impressas nos pães, os arqueólogos acreditam que eles eram usados em algum tipo de ritual eucarístico, semelhante à comunhão que existe hoje na Igreja Católica.

A cidade onde o pão foi encontrado já teria práticas cristãs nos séculos passados. Segundo os arqueólogos, pouco se sabe ainda sobre Eirenópolis, mas as escavações estão revelando aspectos do comportamento da população local, que já apresentava costumes cristãos.

A frase escrita no pão é interpretada como um sinal de gratidão. Os estudiosos acreditam que a inscrição "Com a nossa gratidão a Jesus abençoado" comprova que o pão não era apenas um alimento, mas também um símbolo de fé e devoção.

Os pães seguem sendo analisados. Os historiadores acreditam que, após novas pesquisas, poderão compreender melhor a relação entre a província onde foram encontrados, a fé da população e o desenvolvimento do cristianismo na região.

