Com técnica brasileira, Colo Colo vai à semi da Libertadores Feminina

12/10/2025 19h23

Corinthians e Ferroviária na semifinal na quarta (15)

Primeiro vencedor do jogo único de quartas de final, com direito a goleada (4 a 0 sobre o Boca Juniors (Argentina), o Corinthians (Brabas) conheceu o adversário das semifinais no próprio sábado (11). Será a Ferroviária (Guerreiras Grenás), time de Araraquara (SP), que eliminou o a equipe chilena Dragonas Independiente del Valle com vitória de 3 a 0.  Raquel e Nat Vendito marcaram no primeiro tempo, e Andressa completou o placar na etapa final.

Atuais pentacampeãs da Libertadores, as Brabas encaram as Guerreiras Guerreiras Grenás na primeira semifinal na próxima quarta-feira (15), às 20h, no Estádio Francisco Urbano, na Argentina.

O Corinthians vai em busca do hexa, após os títulos de 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024. Já A Ferroviária vai brigar pelo tricampeonato - foi campeã em 2015 e 2020. 

