Com show de Memphis, Holanda goleia Finlândia (4-0) nas Eliminatórias

Com um gol e duas assistências do atacante Memphis Depay, do Corinthians, a Holanda goleou a Finlândia por 4 a 0 neste domingo (12), em Amsterdã, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Donyell Malen (8') e o capitão Virgil van Dijk (17') marcaram os dois primeiros gols holandeses na Johan Cruijff Arena, ambos com assistências de Memphis, que fez o terceiro em cobrança de pênalti (38').

No segundo tempo, Cody Gakpo (84') fechou o placar com um golaço no ângulo do goleiro Jesse Joronen.

Com o resultado, a 'Oranje' segue invicta e na liderança do Grupo G das Eliminatórias com 16 pontos, seis a mais que a Polônia (2ª), que ainda neste domingo visita a já eliminada Lituânia (4º, 3 pontos).

Por sua vez, a Finlândia (3ª, 10 pontos) fica sem chances de conseguir uma vaga direta no Mundial do ano que vem e terá que secar os poloneses em seus três últimos jogos para sonhar com a repescagem.

Em novembro, a Holanda vai a Varsóvia enfrentar a Polônia e poderá garantir a classificação para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá com uma rodada de antecedência.

bur-dam/an/cb

© Agence France-Presse