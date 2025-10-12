Topo

Notícias

Com show de Memphis, Holanda goleia Finlândia (4-0) nas Eliminatórias

12/10/2025 15h45

Com um gol e duas assistências do atacante Memphis Depay, do Corinthians, a Holanda goleou a Finlândia por 4 a 0 neste domingo (12), em Amsterdã, pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Donyell Malen (8') e o capitão Virgil van Dijk (17') marcaram os dois primeiros gols holandeses na Johan Cruijff Arena, ambos com assistências de Memphis, que fez o terceiro em cobrança de pênalti (38').

No segundo tempo, Cody Gakpo (84') fechou o placar com um golaço no ângulo do goleiro Jesse Joronen.

Com o resultado, a 'Oranje' segue invicta e na liderança do Grupo G das Eliminatórias com 16 pontos, seis a mais que a Polônia (2ª), que ainda neste domingo visita a já eliminada Lituânia (4º, 3 pontos).

Por sua vez, a Finlândia (3ª, 10 pontos) fica sem chances de conseguir uma vaga direta no Mundial do ano que vem e terá que secar os poloneses em seus três últimos jogos para sonhar com a repescagem.

Em novembro, a Holanda vai a Varsóvia enfrentar a Polônia e poderá garantir a classificação para a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá com uma rodada de antecedência.

bur-dam/an/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Gaza vive terceiro dia de trégua às vésperas da cúpula de paz e aguardada troca de prisioneiros

Países mediadores assinarão como garantidores do acordo na cúpula pela paz em Gaza (fonte diplomática)

Escócia vence Belarus (2-1) e alimenta sonho de voltar à Copa do Mundo

Zelenskiy diz que tropas ucranianas avançam na região de Zaporizhzhia

Com show de Memphis, Holanda goleia Finlândia (4-0) nas Eliminatórias

Jovem eurodeputado espanhol lança novo partido anti-imigração

Autoridade Palestina está pronta para ajudar no sucesso do esforço de Trump em Gaza, diz liderança

'Grande foco da fome no Brasil hoje é a Amazônia', diz criador do Fome Zero

Em meio à pressão dos democratas, Vance diz que créditos do Obamacare alimentam fraude

Pelo menos 44 pessoas morrem após chuvas torrenciais no México

José Guimarães diz suspeitar de quem Lula escolherá para STF e que ele e Gleisi apoiam Messias