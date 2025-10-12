Topo

Notícias

Coco Gauff bate Jessica Pegula e é campeã do WTA 1000 de Wuhan

12/10/2025 12h50

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, foi campeã do WTA 1000 de Wuhan neste domingo (12), ao derrotar na final sua compatriota Jessica Pegula (N.6).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e 42 minutos.

Com a vitória, a terceira em sete confrontos contra Pegula, a jovem de 21 anos conquista seu 11º título no circuito, entre eles outros dois de WTA 1000 (Cincinnati 2023 e Pequim 2024), além de dois Grand Slams (US Open 2023 e Roland Garros 2025).

Depois de um primeiro set bastante convincente, Gauff soube superar um início de segunda parcial muito complicado, com uma série de duplas faltas (oito no total), para levantar seu segundo troféu na temporada.

A americana havia sofrido duas derrotas em finais de WTA 1000 este ano, em Madri (diante da bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo) e em Roma (contra a italiana Jasmine Paolini, número 8), ambas no saibro.

Embora não suba no ranking da WTA, Gauff se aproxima da polonesa Iga Swiatek (N.2).

Por sua vez, Pegula passará a ser a número 5 do mundo na classificação que será publicada na segunda-feira.

Tanto Gauff quanto Pegula já estão classificadas para o WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em novembro, em Riad, na Arábia Saudita.

gk/bde/pm/sag/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Ciro Nogueira defende um candidato 'estilo Tarcísio' para 2026

Presos palestinos serão libertados quando Israel confirmar que todos os reféns retornaram ao país

Pesquisa mostra que "lobo mau" tem medo de humanos

Solidão invisível: como vida dedicada ao lar afeta saúde mental das donas de casa

Hamas quer 7 líderes soltos em troca por reféns e nega que governará Gaza

Goleiro Berke Özer abandona concentração da Turquia após não jogar contra Bulgária

Lula chega a Roma para encontro com o papa Leão XIV

Coco Gauff bate Jessica Pegula e é campeã do WTA 1000 de Wuhan

Alckmin participa da abertura da pré-COP em Brasília

Quatro pessoas morrem e pelo menos 20 ficam feridas em tiroteio em ilha da Carolina do Sul

China acusa Trump de elevar tensão comercial e ameaça reação