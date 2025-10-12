Topo

Notícias

China e Coreia do Norte fortalecerão cooperação estratégica, diz KCNA

12/10/2025 14h18

Por Heejin Kim

SEUL (Reuters) - A China diz que está pronta para desenvolver seu relacionamento com a Coreia do Norte para fortalecer a cooperação estratégica em assuntos internacionais e regionais, informou a mídia estatal da Coreia do Norte, KCNA.

O presidente chinês, Xi Jinping, fez o comentário em uma carta ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, na quinta-feira, disse a KCNA, acrescentando que essa foi uma resposta à mensagem de Kim comemorando o aniversário da fundação do Partido Comunista da China.

A China e a Coreia do Norte são "bons vizinhos, bons amigos", compartilhando o destino e ajudando um ao outro, e a amizade está se fortalecendo, disse Xi.

Os dois líderes prepararam "um plano" para o desenvolvimento das relações na reunião durante a visita de Kim à China em setembro, disse Xi na carta citada pela KCNA.

No sábado, os ministros das Relações Exteriores da Indonésia e da Coreia do Norte realizaram uma reunião em Pyongyang, disse a KCNA em uma reportagem separada.

Os dois lados trocaram opiniões sobre o fortalecimento das relações bilaterais e da cooperação em questões regionais e internacionais de interesse mútuo, disse a KCNA.

As duas nações também assinaram um memorando de entendimento sobre questões mútuas, disse a KCNA, sem entrar em detalhes.

O ministro indonésio está entre os visitantes estrangeiros na Coreia do Norte que participam da cerimônia que marca o 80º aniversário do partido governante da Coreia do Norte, de acordo com a KCNA.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Zelenskiy diz que tropas ucranianas avançam na região de Zaporizhzhia

Com show de Memphis, Holanda goleia Finlândia (4-0) nas Eliminatórias

Jovem eurodeputado espanhol lança novo partido anti-imigração

Autoridade Palestina está pronta para ajudar no sucesso do esforço de Trump em Gaza, diz liderança

'Grande foco da fome no Brasil hoje é a Amazônia', diz criador do Fome Zero

Em meio à pressão dos democratas, Vance diz que créditos do Obamacare alimentam fraude

Pelo menos 44 pessoas morrem após chuvas torrenciais no México

José Guimarães diz suspeitar de quem Lula escolherá para STF e que ele e Gleisi apoiam Messias

Não se preocupem com a China, diz Trump após anunciar tarifa de 100%

Zelenskiy diz que discutiu com Trump fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia

José Guimarães disse que Lula pediu para 'mexer no vespeiro' de cargos na Caixa