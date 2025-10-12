Cessar-fogo continua em Gaza antes da libertação de reféns e da visita de Trump a Israel

Por Nidal al-Mughrabi e Steven Scheer e Alexander Cornwell

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - Um cessar-fogo entre Israel e o Hamas era mantido em Gaza pelo terceiro dia neste domingo, antes da esperada libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos e de um discurso do presidente dos EUA, Donald Trump, no Parlamento de Israel.

Milhares de palestinos continuavam a viajar para o norte, em direção à Cidade de Gaza, foco dos ataques israelenses nos últimos dois meses, na esperança de que o cessar-fogo ponha fim à guerra.

"Há muita alegria entre as pessoas", disse Abdou Abu Seada, acrescentando que a alegria foi amenizada pela exaustão após dois anos de guerra que destruiu grande parte de Gaza.

A porta-voz do governo Shosh Bedrosian disse que Israel esperava que os reféns começassem a ser libertados na manhã de segunda-feira e que os 20 reféns vivos fossem libertados juntos.

Caso os reféns fossem libertados mais cedo, Israel estava pronto para recebê-los, disse ela. Sua libertação deve ser seguida mais tarde pela entrega dos corpos dos 28 reféns mortos restantes.

TRUMP DEVE DISCURSAR NO KNESSET

De acordo com o acordo de cessar-fogo, o Hamas deve liberar até o meio-dia de segunda-feira os reféns restantes, levados em cativeiro em 7 de outubro de 2023, quando os militantes do grupo lançaram o ataque surpresa contra Israel que deu início à guerra.

O coordenador dos reféns de Israel, Gal Hirsch, disse na quinta-feira que uma força-tarefa seria formada para ajudar a encontrar os restos mortais de quaisquer reféns mortos que o Hamas não conseguisse localizar.

Trump deve chegar a Israel na segunda-feira para discursar no Knesset, o Parlamento, antes de viajar para Sharm El Sheikh, no Egito, para uma cúpula de líderes mundiais sobre o fim da guerra de Gaza.

O enviado de Trump, Steve Witkoff, e Jared Kushner discursaram em um comício em Tel Aviv no sábado, que muitos israelenses esperavam que fosse o último a pedir a libertação dos reféns e o fim da guerra.

Os Estados Unidos, juntamente com o Egito, o Catar e a Turquia, mediaram o que foi descrito como um acordo de primeira fase entre Israel e o Hamas para um cessar-fogo e a libertação de reféns pelo Hamas e de prisioneiros e detentos por Israel.

"Há dois anos estamos esperando por este dia, por este momento... Todos nós nos sentimos felizes pela família, pelos reféns, que finalmente... vamos vê-los", disse a manifestante Dalia Yosef, agradecendo a Trump.

MORADORES DE GAZA QUE RETORNAM AO NORTE ENCONTRAM DEVASTAÇÃO

O Serviço Prisional de Israel disse que havia transferido alguns prisioneiros palestinos para outras instalações antes de sua esperada libertação. O Ministério da Justiça israelense divulgou os nomes de 250 palestinos, condenados por assassinato e outros crimes graves, que devem ser libertados de acordo com o acordo.

A lista não inclui comandantes seniores do Hamas, que o grupo militante islâmico havia tentado libertar, ou figuras proeminentes de outras facções, como Marwan Al Barghouti ou Ahmed Saadat.

Embora não se esperasse que isso inviabilizasse o acordo, o escritório de informações sobre prisioneiros do Hamas disse que as conversas com os mediadores israelenses sobre a lista de prisioneiros a serem libertados estavam em andamento.

Israel também deve libertar 1.700 palestinos que foram detidos em Gaza desde 7 de outubro de 2023 e 22 menores palestinos, juntamente com os corpos de 360 militantes. A porta-voz do governo israelense, Bedrosian, disse que os prisioneiros seriam libertados assim que os reféns vivos chegassem ao território israelense.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que, assim que os reféns fossem devolvidos, os militares destruiriam os túneis subterrâneos em Gaza construídos pelo Hamas.

Os palestinos que retornaram ao norte de Gaza descreviam uma devastação generalizada. As equipes de resgate alertaram que poderia haver artefatos não detonados e bombas na área.

Amjad Al Shawa, que dirige uma organização palestina que coordena grupos de ajuda, estimou que 300 mil barracas seriam necessárias para abrigar temporariamente 1,5 milhão de habitantes de Gaza deslocados.

"Não podíamos acreditar na destruição que vimos", disse Rami Mohammad-Ali, 37 anos, por telefone, depois de caminhar 15 km com seu filho de Deir Al Balah até a Cidade de Gaza.

"Estamos felizes por voltar a Gaza (Cidade), mas, ao mesmo tempo, temos sentimentos amargos em relação à destruição", disse ele, descrevendo a visão de restos humanos espalhados pelas estradas.