Hamas quer 7 líderes soltos em troca por reféns e nega que governará Gaza

Às vésperas da troca de reféns para cumprir o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, lideranças do Hamas tentam substituir a lista de prisioneiros que serão entregues por Israel. O grupo garante que entregará os prisioneiros amanhã e afirma que não participará do futuro governo do território após o fim do conflito.

O que aconteceu

Etapa inicial de acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas está em execução. A determinação assinada deve resultar na troca de reféns na manhã de segunda-feira, terceiro dia do cessar-fogo. O plano foi confirmado por Osama Hamdan, alto funcionário do grupo islamista que governa a Faixa de Gaza desde 2007. O primeiro-ministro de Israel, por sua vez, diz estar pronto para receber os reféns "imediatamente".

Hamas tenta alterar lista de prisioneiros que serão entregues por Israel. Um representante da autoridade palestina próximo às negociações contou que o grupo ainda luta pela libertação de sete prisioneiros de alto escalão. A lista divulgada por Israel prevê soltar 250 palestinos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.700 moradores de Gaza detidos desde os ataques de 7 de outubro. O Hamas, por sua vez, se compromete em soltar 48 israelenses.

Conheça algumas lideranças reivindicadas pelo Hamas:

Marwan Barghouti - Líder do movimento palestino Fatah. Foi condenado a prisão perpétua após planejar os ataques que mataram quatro israelenses no início dos anos 2000.

- Líder do movimento palestino Fatah. Foi condenado a prisão perpétua após planejar os ataques que mataram quatro israelenses no início dos anos 2000. Ahmad Saadat - Detido pelo envolvimento em atentados diversos e acusado por Israel de ordenar o assassinato do ministro israelense do Turismo em 2001. É líder da FPLP (Frente Popular para a Libertação da Palestina).

- Detido pelo envolvimento em atentados diversos e acusado por Israel de ordenar o assassinato do ministro israelense do Turismo em 2001. É líder da FPLP (Frente Popular para a Libertação da Palestina). Ibrahim Hamed - Preso em 2006 em Ramallah, recebeu 54 penas de prisão perpétua. É acusado por Israel de planejar ataques suicidas que mataram dezenas de israelenses.

- Preso em 2006 em Ramallah, recebeu 54 penas de prisão perpétua. É acusado por Israel de planejar ataques suicidas que mataram dezenas de israelenses. Abbas Al Sayyed - Comandante de alto escalão do Hamas foi condenado por capitanear ataques que resultaram na morte de dezenas de israelenses.

Israel e Hamas devem agora negociar a implementação de plano dos EUA. O presidente norte-americano, Donald Trump, listou 20 pontos para encerrar a guerra. O plano prevê que o grupo palestino se desarme e renuncie ao controle de Gaza após o fim do conflito. Os representantes islâmicos afirmam que não governarão o território depois da guerra. "É um assunto encerrado", disse à AFP uma fonte do movimento islamista próxima às negociações, em condição de anonimato.

O Hamas não participará de forma alguma da fase de transição, o que significa que abriu mão do controle da Faixa, mas continua sendo uma parte fundamental do tecido social palestino.

Líder do Hamas, à AFP

Comentários antecedem a realização de cúpula para debater o futuro de Gaza. O encontro da paz é idealizado por Trump e pelo presidente do Egito, Abdel Fattah Al Sisi. A cúpula está programada para acontecer no Egito, território que faz fronteira com a Faixa de Gaza, deve reunir representantes de mais de 20 países. Ainda não se sabe se o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participará das reuniões.

Mediadores ainda enfrentam a difícil tarefa de garantir uma solução política de longo prazo. Apesar do aparente progresso, as lideranças temem que o Hamas não entregue suas armas e tente manter o controle de Gaza. "O Hamas aceita uma trégua de longo prazo e que suas armas não serão usadas durante esse período, exceto em caso de ataque israelense", disse uma fonte próxima à equipe de negociação.

Governo de Israel cobra apoio para eliminar passagens subterrâneas do Hamas. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou, em um post no X, que o principal desafio, após o cessar-fogo na Faixa de Gaza e a troca de reféns, será a "destruição de todos os túneis terroristas do Hamas". Ele afirma que a estratégia será "estabelecida sob a liderança e supervisão dos EUA".

Pontos complicados do acordo

Sobre liberação de reféns, há total concordância entre Israel e Hamas. No entanto, um alto funcionário do Hamas, Husam Badran, afirmou que a segunda fase do plano de paz, que inclui o desarmamento do grupo, implica em negociações "mais complexas e difíceis".

"Desarmamento está fora de questão." Outro dirigente do Hamas, que pediu anonimato, disse no sábado à AFP que a proposta de desarmamento do movimento islamista "não é negociável".

Ajuda humanitária

Palestinos vasculham as ruínas e aguardam a chegada do apoio humanitário. Mahmud al-Muzain, morador de Gaza, expressou sua desconfiança em uma paz duradoura. "Todos temem o retorno da guerra. As pessoas roubam ajuda e guardam em suas casas", disse ele. O otimismo de Fatima Salem, 38, também se dissipou quando descobriu que sua casa não existia mais.

Palestinos vasculham escombros de prédios em meio à destruição generalizada causada pelos bombardeios israelenses em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza Imagem: Omar Al-Qattaa/AFP

Meus olhos continuavam procurando os pontos de referência, mas nada parecia o mesmo, nem mesmo as casas dos vizinhos estavam lá. [...] Apesar do cansaço e do medo, senti como se estivesse retornando ao meu lugar seguro. Sentia falta do cheiro da minha casa, mesmo que agora seja apenas escombros. Vamos montar uma barraca ao lado dela e esperar que seja reconstruída.

Fatima Salem, moradora de Gaza

Caminhões com alimentos e insumos começaram a entrar na Faixa de Gaza. Após Israel fechar as entradas e saídas do território nos últimos meses, o auxílio aos palestinos foi liberado nesta manhã. Segundo estimativas da ONU (Organização das Nações Unidas), são necessários ao menos 600 caminhões com alimentos e outros suprimentos para socorrer a população.

Dezenas de veículos de carga passaram a circular pelo território palestino. O apoio humanitário em meio ao cessar-fogo prevê "inundar Gaza" de suprimentos após meses de dificuldade e restrições impostas por Israel para os auxílios à população em meio à guerra. Em julho, a OMS (Organização Mundial da Saúde) relatou que os níveis de desnutrição da população palestina eram "alarmantes".

Imagem: Eyad Baba/AFP

*Com AFP