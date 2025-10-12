Topo
Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

12/10/2025 05h30

A cannabis medicinal é uma indústria que deve ser vista sem medo, defendeu Ana Júlia Kiss, fundadora da marca brasileira Humora, em entrevista ao Divã de CNPJ, do Canal UOL. Para ela, é hora de enxergar o setor de forma mais ampla: como um campo de saúde, inovação e negócios.

A empreendedora afirmou que o setor tem potencial de crescimento e é capaz de gerar empregos, renda e inovação, mas ainda enfrenta forte resistência social e burocrática. Segundo a CEO, o mercado movimenta uma cadeia complexa que vai além do paciente e do médico.

Aqui [setor de canabidiol] é uma empresa, uma indústria, não é pra ter medo. Gera receita, emprego, educação, regenera a natureza. Precisa de paciente, médico, empreendedor, contador.Ana Júlia Kiss, fundadora da Humora

A Humora é uma startup que fabrica e comercializa produtos de bem-estar à base de canabidiol na Califórnia, nos EUA, onde a marca foi registrada. "As pessoas pensam em cannabis só para Alzheimer ou autismo, mas lá fora se usa para foco, insônia, libido e ansiedade", afirmou Ana Júlia.

A empreendedora defende que uma regulamentação mais clara e abrangente seria essencial para impulsionar o setor e garantir segurança aos consumidores no Brasil.

Ela reconhece a importância dos avanços farmacêuticos e da criação de novas moléculas para o tratamento de problemas como a ansiedade, mas critica o fato de que, ao longo desse progresso, a humanidade acabou se afastando das soluções naturais, como a cannabis, que, para ela, simboliza uma forma de reconexão com o essencial.

Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

A cannabis medicinal pode ter aplicações que vão além de doenças crônicas graves, afirmou Ana Júlia.

A fundadora diz que a empresa se inspira em experiências internacionais, como Estados Unidos, Holanda e Uruguai, mas a escolha pela Califórnia não foi por acaso: o estado é referência por sua legalização e regulamentação consolidadas, além da tradição em produtos de cannabis voltados ao bem-estar, como foco, libido e relaxamento.

Ela explica que a proposta da marca é educar o público e tornar o acesso mais democrático, com uma comunicação mais próxima e informativa. "A Humora é a primeira marca no Brasil focada em cannabis para o bem-estar: dormir melhor, libido, sociabilidade, ansiedade social, agorafobia, esse tipo de coisa", disse Ana Júlia.

Em 2024, a marca lançou o Humora Boreal, em formato de goma e com tetrahidrocanabinol (THC) na composição. O produto pode ser usado para ansiedade, alívio de dores, melhora da sociabilidade e foco. Segundo Ana Júlia, as formulações da startup foram validadas por médicos brasileiros.

O estoque da Humora fica em Miami (EUA), já que é proibido por lei ter estoque do produto no Brasil. Para comprar, é preciso ter receita médica e autorização da Anvisa. A empresa ajuda o cliente com a consulta médica e documentação.

Embora o discurso sobre o uso da cannabis para bem-estar ganhe força no mercado, ainda há divergências sobre sua eficácia e segurança nessas aplicações. Para Ana, no entanto, o futuro do setor passa por integrar saúde mental e qualidade de vida, e por superar o estigma histórico que ainda cerca a planta.

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às quintas no Canal UOL na TV, no YouTube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Ana Júlia Kiss, da Humora:

