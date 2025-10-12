Charmosas, minicanecas de café fazem sucesso; confira se vale a pena

Gosta de montar uma mesa bonita para tomar café? Pois então você pode se interessar por este conjunto de seis minicanecas da Mimo Style.

O conjunto é todo colorido e feito de cerâmica, o que oferece mais durabilidade e ainda isolamento térmico. Confira a seguir o que diz a marca sobre o produto e a opinião de quem já comprou:

O que diz a Mimo Style sobre este conjunto de canecas

Conjunto com seis minicanecas em cores variadas, vivas e alegres;

Medidas de cada caneca: 8 cm x 5,5 cm x 6,3 cm, e cada uma pesa 113 gramas;

Feitas em cerâmica, material com baixa condutividade e ainda isolante térmico;

Pode ir à lava-louças.

O que diz quem comprou

São mais de duas mil avaliações na Amazon e nota média de 4,4 (de um total de cinco). Entre os comentários positivos, os consumidores elogiam a beleza do produto e sua praticidade. Confira:

Muito lindas e de um tamanho muito bom para tomar um café a qualquer hora do dia! Cliente Kindle

Adorei as xícaras, medida exata pra um cafezinho. Elisete Beltrame

Uma graça, já tive outro conjunto desses. Um charme! Mônica

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram que as canecas, embora bonitas, são bem pequenas. Outros ficaram frustrados pois algumas peças vieram quebradas.

São lindas, mas muito pequenas. O tamanho não condiz com o descrito. (...) Camila de Freitas Vieira Couto

O produto condiz com o anúncio, no entanto faltou cuidado ao enviar pois chegou quebrado. Celio

Produto lindo, mas uma das xícaras chegou quebrada. Cíntia Simões de Oliveira

