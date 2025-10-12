Câmera corporal mostra jovem sendo atingido pela ponta do fuzil de PM em SP

A câmera corporal de um policial militar capturou o momento no qual ele acerta um jovem que guiava uma moto com o corta chamas de um fuzil. O condutor da moto morreu momentos depois. O caso ocorreu em fevereiro de 2024.

O que aconteceu

Imagens mostram momento que jovem tem pescoço perfurado pelo cano do fuzil do PM. As imagens da câmera corporal foram divulgadas mais de um ano após a ocorrência.

Matheus Menezes, de 21 anos, morreu após ter uma hemorragia por conta da perfuração profunda no pescoço. O UOL teve acesso às imagens que mostram momento que o fuzil do tenente Gabriel Montoro Dantas acerta o jovem. Alguns metros a frente, os dois ocupantes da moto caem.

PM estava do lado de um poste quando avista os ocupantes da moto e vai em direção deles. A polícia participava da dispersão de um baile funk na Vila Brasilândia, na zona norte da capital paulista. O garupa de Matheus fugiu após a queda.

Em outro registro, populares alegam em vídeo que viram o policial enfiar o fuzil no pescoço da vítima. Os policiais chegam a solicitar atendimento médico, mas Matheus não sobrevive.

Caso vai à justiça comum

Mais de um ano após a ocorrência, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo entendeu que o caso pode se tratar de um homicídio doloso. As imagens da câmera corporal do agente embasaram a decisão do Juízo, que encaminhou o processo para a justiça comum.

Homicídio doloso é quando há intenção de matar. Antes, a morte era entendida como culposa, quando não é intencional.

Agente responde ao processo em liberdade e segue atuando na PM. O UOL não conseguiu contato com a defesa de Gabriel Montoro Dantas. Havendo manifestação, esta reportagem será atualizada.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) disse que acompanha o andamento do processo e tomará providências cabíveis. Ao ser questionada sobre as atividades do PM, a pasta informou "todas as medidas administrativas são aplicadas respeitando o seu regulamento interno e o devido processo legal".

Relembre o caso

Matheus Menezes e o garupa ocupavam uma moto sem usar capacetes. O motociclista não parou quando viu a polícia, momentos antes de ser atingido pelo PM.

Versão inicial dos policiais envolvidos na abordagem dizia que o jovem "avançou em direção aos policiais". A imagem da câmera corporal contradiz o posicionamento, à época encaminhado pela SSP-SP.

Vídeo de uma câmera da rua da ocorrência mostrou momento em que o jovem é atingido por outro ângulo. Após a ocorrência, um boletim registrou o caso como "morte suspeita (morte acidental)".

"Arma não pode ser usada para bater". Ao UOL, em condição de anonimato, um coronel da reserva da PM-SP afirmou que uma arma de fogo não pode ser utilizada para bater em uma pessoa.

Arma serve para atirar. Atirar em situações contundentes, que o policial precise desse resguardo. A arma não pode ser usada desse jeito, para bater.

Coronel da reserva da PM-SP

Mãe contestou versão da polícia

Valdirene Menezes, mãe de Matheus Menezes, disse ao UOL que não havia blitz quando o filho passava pelo local e foi atacado. Na avaliação dela, isso pode ter dificultado que o jovem de 21 anos identificasse a necessidade de parar a moto diante do policial — Valdirene afirmou acreditar que o jovem não viu os policiais.

"Disseram que ele caiu de moto", afirmou. De acordo com a mãe, os policiais afirmaram para ela que o jovem havia desrespeitado uma ordem da polícia e que, após se desequilibrar, teria caído da moto e morrido.