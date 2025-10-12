Camarões conta votos conforme presidente mais velho do mundo tenta estender seu governo

Por Amindeh Blaise Atabong e Desire Danga Essigue

IAUNDÊ (Reuters) - Camarões começou a contagem de votos após a eleição presidencial de domingo, na qual se espera que o atual governante, Paul Biya, o mais velho do mundo, com 92 anos de idade, estenda seu controle de 43 anos sobre o poder, apesar de uma oposição energizada que pressiona por mudanças.

Seus oponentes incluem o ex-porta-voz do governo, Issa Tchiroma, de 76 anos, que tem mobilizado grandes multidões exigindo o fim do longo mandato de Biya e obteve o apoio de uma plataforma de alguns partidos de oposição e grupos cívicos.

No entanto, os analistas dizem que Biya, no poder desde 1982, provavelmente será reeleito devido ao seu firme controle sobre as instituições estatais e à natureza fragmentada de um campo de oposição de nove candidatos.

Pouco mais de 8 milhões de camaroneses se registraram para votar. Os resultados são esperados dentro de 15 dias e não há pesquisas de boca de urna.

DÉCADAS DE ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA

"Nada está garantido. Vamos esperar para ver. Vamos aguardar o nome do vencedor", disse Biya aos jornalistas após votar no sofisticado bairro de Bastos, próximo ao palácio presidencial na capital Iaundê.

Do lado de fora, eleitores chegavam aos poucos em meio a um forte esquema de segurança ao redor do presidente, para depositar seus votos.

"Espero que tudo corra bem, especialmente para o meu campeão", disse um eleitor, Patrick Mbarga Mboa, de 45 anos, recusando-se a dizer quem ele apoiava. "Espero que a paz e a tranquilidade continuem no país após a eleição."

Os críticos de Biya ainda esperam que ele possa ser deposto após décadas de estagnação econômica e tensões na nação centro-africana de 30 milhões de habitantes, produtora de petróleo e cacau.

"Essa eleição ocorre em um momento em que toda a nação aspira por mudanças", disse Tchiroma após votar em sua cidade natal, Garoua, na região norte.

Ele pediu aos eleitores que permaneçam vigilantes e se certifiquem de que os resultados anunciados pelo conselho constitucional reflitam o resultado das urnas.

Em um sinal das crescentes tensões em torno da eleição, um jornalista da Reuters viu forças de segurança dispararem gás lacrimogêneo para dispersar centenas de partidários de Tchiroma, que tentaram se reunir em torno de sua residência em Garoua, depois que a área foi isolada.

SLOGAN DE BIYA: "GRANDEZA E ESPERANÇA

Biya aboliu os limites de mandatos em 2008 e há muito tempo utiliza táticas de dividir e governar. O sistema eleitoral de turno único dá a vitória ao candidato com o maior número de votos, mesmo que ele não tenha garantido a maioria.

"Uma surpresa ainda é possível, mas uma oposição dividida e o apoio de uma máquina eleitoral formidável, segundo nossa previsão, darão ao homem de 92 anos seu oitavo mandato", disse François Conradie, economista político chefe da Oxford Economics.

"Embora acreditemos que ele não esteja muito ciente do que está acontecendo, parece que a máquina que ele construiu se dividirá para governar uma última vez", acrescentou Conradie em uma nota.

Sob o slogan "Grandeza e Esperança", Biya realizou apenas um comício de campanha, na cidade de Maroua, no norte do país, confiando, em vez disso, na mídia estatal rigidamente controlada e em publicações nas redes sociais, enquanto sua equipe prometia mais desenvolvimento econômico.

"Quero ver mudanças, melhorias, talvez um novo rosto. Tenho 43 anos de idade. Nunca conheci outro presidente", disse Magdalene Tientcheu, que mora em Douala, o centro de negócios de Camarões. "Eu espero que isso aconteça. Votei em um novo rosto."