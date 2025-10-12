Autoridade Palestina está pronta para ajudar no sucesso do esforço de Trump em Gaza, diz liderança

Topo

12/10/2025 15h41

RAMALLAH, Cisjordânia (Reuters) - A Autoridade Palestina está pronta para trabalhar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair em seus esforços para consolidar o cessar-fogo em Gaza e iniciar a reconstrução, disse um integrante de alto escalão palestino a Blair no domingo.

O plano de Trump para acabar com a guerra em Gaza prevê a possibilidade de a Autoridade Palestina, sediada na Cisjordânia ocupada por Israel e liderada pelo presidente Mahmoud Abbas, eventualmente assumir o controle de Gaza, mas somente depois de concluir as reformas. Abbas perdeu o controle de Gaza para o grupo militante Hamas em 2007.

A proposta de Trump diz que o Hamas deve encerrar seu domínio sobre Gaza e prevê que o território seja administrado por um comitê tecnocrático palestino supervisionado por um órgão internacional presidido por ele e incluindo Blair.

Hussein al-Sheikh, vice-chefe da Organização para a Libertação da Palestina, disse que havia se encontrado com Blair para discutir o dia seguinte em Gaza e tornar o plano de Trump para "parar a guerra de Gaza e estabelecer uma paz duradoura na região um sucesso".

"Confirmamos nossa disposição de trabalhar com o presidente Trump, o sr. Blair e os parceiros para consolidar o cessar-fogo, a entrada de ajuda, a libertação de reféns e prisioneiros e, em seguida, começar com a recuperação e a reconstrução", escreveu Sheikh no X.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou que Gaza fosse administrada pela Autoridade Palestina.

(Reportagem de Ali Sawafta)

