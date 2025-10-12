Alckmin participa da abertura da pré-COP em Brasília

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vai participar da cerimônia de abertura oficial de abertura da Reunião MInisterial Preparatória da 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a pré-COP.

O evento será realizado em Brasília nesta segunda-feira, às 9h, com 72 delegações confirmadas. O objetivo do encontro é facilitar consensos antes do evento oficial, que será realizado de 10 a 21 de novembro em Belém.

Também devem participar da abertura os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, entre outras autoridades.