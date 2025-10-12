'A escrita foi meu caminho de cura', diz Lázaro Ramos em Portugal

Em entrevista à RFI, o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos fala sobre literatura, identidade e o prazer da leitura em família. Entre Lisboa e novos projetos, ele revela que escrever foi uma forma de se curar e de inspirar outras pessoas.

Lizzie Nassar, correspondente da RFI em Lisboa

De passagem por Lisboa, onde participa de encontros literários, Lázaro Ramos fala com entusiasmo sobre sua fase como escritor. Ele acaba de lançar "Na nossa pele", depois do bem-sucedido "O tom da minha pele", publicado em 2017.

"Naquele momento, eu ainda estava me entendendo como autor", relembra. "Quando lancei 'O tom da minha pele', percebi que aquele livro era também sobre cura, sobre a formação da identidade e sobre minha trajetória como homem negro no Brasil."

Mas, para Lázaro, o impacto maior veio do público: "Quando as pessoas se apropriaram do livro e diziam que ele as ajudava a se descobrir, isso me deu uma grande alegria. A partir daí, tive coragem de lançar "Na nossa pele", que traz temas mais íntimos - histórias da minha mãe, experiências de dor, mas também de superação."

O ator diz ter aprendido que "a partir da dor também se fala de cura". "Às vezes, uma palavra ajuda a resolver um problema que te acompanha há muito tempo", resume. "A escrita foi isso para mim."

Do palco para a literatura

Conhecido do grande público por papéis marcantes na TV e no cinema, Lázaro Ramos admite que a escrita surgiu sem grandes pretensões.

"Eu nunca imaginei, no início da carreira, que o ator viraria escritor. Até uns três anos atrás, a literatura era só prazer, algo que me dava muito afeto. Eu escrevia quando dava tempo, sem compromisso."

Em 2024, ele decidiu se dedicar mais à literatura. Seus livros começam a ser traduzidos para o inglês, espanhol e francês - e Lisboa foi escolhida como ponto de partida dessa nova fase.

"Achei que o lugar ideal era vir para Lisboa. É um país de língua portuguesa, e de alguma maneira a CPLP passa por aqui. Estou compartilhando dez livros - para crianças, adolescentes e adultos - que falam de cinema, autoestima, tecnologia e história negra. Quero aproximar mais gente da literatura."

Inspirações

As inspirações de Lázaro vêm de uma mistura de memórias e observações do presente.

"Costumo dizer que os primeiros livros infantis eu escrevi para a criança que eu fui. Porque na minha infância, eu não tive acesso a livros com personagens que me representassem, com o meu modo de ver o mundo."

Com a chegada dos filhos, os temas se ampliaram.

"Quando meus filhos nasceram, comecei a escrever para os adultos que quero que eles sejam. Muitas ideias vêm das nossas conversas. Às vezes, eu não sabia responder uma pergunta e criava rimas para explicar coisas do mundo - o amor, a morte. Essa troca é mútua."

Nos livros voltados para adultos, ele adota um olhar mais coletivo.

"Em diário de um diretor, compartilho a relação com minha equipe e os atores, falando de coletividade. Já 'O tom da minha pele' e 'Na nossa pele' parecem biográficos, mas são também observações do nosso tempo. Eu não sei se esses livros vão envelhecer bem, mas foram feitos para melhorar o hoje."

Entre o set e as páginas

Além da literatura, Lázaro segue em ritmo intenso nas telas.

"Acabei de gravar a terceira temporada de 'Os outros', com Adriana Esteves - é a primeira vez que contracenamos", conta animado. "Em novembro, começo a gravar uma novela das seis, onde vou interpretar meu primeiro vilão! É uma história linda, com fantasia e um elenco incrível."

Mesmo com tantos projetos, ele aprendeu a administrar melhor o tempo.

"Hoje, cada pausa que eu tenho é para estar com minha família. Levo os filhos à escola todos os dias. E aprendi que a gente precisa de uma boa equipe - o excesso de trabalho do ano passado me adoeceu. Agora tenho pessoas maravilhosas comigo, organizando tudo."

A leitura em família

Em casa, a relação com os livros é motivo de orgulho.

"Sempre fomos aqueles pais que incentivavam os filhos a ler. Desde pequenos, tinham livrinhos de banheira, aqueles que não molham", lembra. "Agora está acontecendo o contrário: eles é que estão nos indicando livros."

E em casa, o amor pela leitura é compartilhado.

"A Taís é uma leitora incrível. Ela lê todos os dias. Eu tenho fases - quando estou muito concentrado em decorar, escolho livros curtos -, mas ela não. Ela lê sempre, com prazer."

"Escrever é um ato de esperança"

Entre um projeto e outro, Lázaro fala com serenidade sobre o sentido da escrita em sua vida.

"Hoje, eu entendo que escrever é um ato de esperança. É tentar organizar o mundo, curar feridas, dividir o que a gente sente. E se, de alguma forma, isso ajuda outras pessoas a se curarem também, já valeu."