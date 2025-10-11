Topo

Notícias

Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia

11/10/2025 09h45

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instou seu homólogo americano, Donald Trump, durante uma conversa telefônica neste sábado (11), a selar a paz na Ucrânia, assim como fez no Oriente Médio. 

"Parabenizei o presidente Donald J. Trump por seu sucesso e pelo acordo no Oriente Médio que ele conseguiu alcançar, o que é uma conquista extraordinária", escreveu Zelensky em uma publicação no Facebook. 

"Se é possível deter uma guerra em uma região, certamente é possível deter outras guerras, incluindo a da Rússia", acrescentou. 

A conversa ocorreu no dia seguinte a um dos maiores ataques russos à rede elétrica ucraniana, que deixou centenas de milhares de casas em Kiev sem energia e causou a morte de um menino de sete anos. 

Zelensky já havia pedido a Trump que pressionasse o presidente russo, Vladimir Putin, a interromper os bombardeios contra a Ucrânia, invadida por Moscou em fevereiro de 2022. 

Outro ataque russo contra a rede elétrica deixou várias partes da região de Odessa, no sul do país, sem energia neste sábado, informaram as autoridades.

Desde o início de sua ofensiva, Moscou ataca a rede energética da Ucrânia todos os invernos. Os bombardeios cortam o fornecimento de eletricidade e calefação de milhões de residências e interrompem o abastecimento de água.

Kiev alega que esses ataques são um flagrante crime de guerra, mas a Rússia nega que civis sejam o alvo e argumenta que a Ucrânia usa sua infraestrutura elétrica para abastecer seu aparato militar. 

Uma delegação ucraniana deve viajar aos Estados Unidos "no início da próxima semana" para discutir possíveis sanções, energia e a defesa aérea da Ucrânia, anunciou Zelensky na quinta-feira. 

"A questão do congelamento de ativos russos também será discutida com os Estados Unidos", acrescentou o líder ucraniano.

bur-blb/pcl/rnr/sag/meb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Zelenskiy discute com Trump defesa aérea e ataques russos contra energia

China oferece recompensa por informações sobre unidade de operações psicológicas de Taiwan, acusada de "separatismo"

Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado na zona sul de SP

Biden faz radioterapia para tratar câncer de próstata (porta-voz à AFP) dk/dw/gh/db/db/aa

Mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza após o cessar-fogo, diz Defesa Civil

Trump, de 79 anos, tem "idade cardíaca" de 65 anos, diz médico

O desarmamento está 'fora de discussão', diz um líder do Hamas

Michelle Bolsonaro recebe título de cidadã honorária de Goiás

Israel começa a transferir prisioneiros palestinos em preparação para a troca de reféns em Gaza

Iniciativas cidadãs incentivam imigrantes brasileiros a votarem nas eleições municipais em Portugal

Moradores de Gaza voltam para casa com manutenção do cessar-fogo entre Israel e Hamas