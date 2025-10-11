Topo

Notícias

Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia assim como fez no 'Oriente Médio'

11/10/2025 13h59

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instou seu homólogo americano, Donald Trump, durante uma conversa telefônica neste sábado (11), a selar a paz na Ucrânia, assim como fez no Oriente Médio. 

Zelensky e Trump conversaram por telefone no dia seguinte a um dos maiores bombardeios russos contra a rede energética ucraniana, que deixou centenas de milhares de casas em Kiev sem eletricidade e causou a morte de uma criança de sete anos.

Desde o seu retorno ao poder em janeiro, o presidente americano tenta, sem sucesso, encerrar rapidamente a guerra na Ucrânia, o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que começou em 2022 com a invasão russa.

Os esforços diplomáticos para encerrar a invasão russa desaceleraram nos últimos meses, em parte porque a atenção global está focada na guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, segundo Kiev.

Trump - que anunciou na quarta-feira a primeira fase de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas - reuniu-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em agosto, mas não conseguiu alcançar nenhum tipo de acordo de paz.

Zelensky afirmou neste sábado no Facebook que teve uma conversa telefônica "positiva e produtiva" com Trump.

"Parabenizei o presidente Donald J. Trump por seu sucesso e pelo acordo no Oriente Médio que ele conseguiu alcançar, o que é uma conquista extraordinária", escreveu Zelensky em uma publicação no Facebook. 

"Se é possível deter uma guerra em uma região, certamente é possível deter outras guerras, incluindo a da Rússia", acrescentou o mandatário ucraniano que tenta fazer com que os EUA pressionem a Rússia para negociar. 

As relações entre ambos os líderes melhoraram desde que, em fevereiro, tiveram uma reunião desconfortável transmitida na Casa Branca, e Trump endureceu o tom com Putin após o impasse nas negociações. 

Depois de meses afirmando que a Ucrânia provavelmente teria que ceder parte do seu território ocupado desde a invasão russa, Trump declarou em setembro que o país poderia recuperar toda a sua área com o apoio da União Europeia e da Otan. 

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, disse na sexta-feira que esteve em contato com o presidente russo sobre o destino das crianças ucranianas deportadas para a Rússia no contexto da guerra.

- Mais cortes de energia pelos bombardeios -

Outro ataque russo contra a rede elétrica deixou várias partes da região de Odessa, no sul do país, sem energia neste sábado, informaram as autoridades.

Desde o início de sua ofensiva, Moscou ataca a rede energética da Ucrânia todos os invernos. Os bombardeios cortam o fornecimento de eletricidade e calefação de milhões de residências e interrompem o abastecimento de água.

Kiev alega que esses ataques são um flagrante crime de guerra, mas a Rússia nega que civis sejam o alvo e argumenta que a Ucrânia usa sua infraestrutura elétrica para abastecer seu aparato militar. 

Uma delegação ucraniana deve viajar aos Estados Unidos "no início da próxima semana" para discutir possíveis sanções, energia e a defesa aérea da Ucrânia, anunciou Zelensky na quinta-feira. 

"A questão do congelamento de ativos russos também será discutida com os Estados Unidos", acrescentou o líder ucraniano.

bur-blb/pcl/rnr/sag/meb/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Hamas estima que segunda fase do plano de paz para Gaza será 'difícil'

Vários feridos após tiros disparados em mercado de uma cidade alemã, diz DPA

'Nenhum sobrevivente' após explosão em fábrica nos EUA, diz comissário

Pegula elimina Sabalenka e fará final americana contra Gauff no WTA 1000 de Wuhan

Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia assim como fez no 'Oriente Médio'

Um líder do Hamas afirma que é um 'absurdo' que seus membros sejam expulsos de Gaza

Hamas não comparecerá à cerimônia de assinatura do acordo de paz de Gaza, disse um líder à AFP

Comoção em Israel após suicídio de sobrevivente do festival de música Nova

Hamas estima que negociações de paz sobre Gaza serão 'difíceis', diz autoridade

Homens entram em vagão exclusivo para mulheres e geram confusão no RJ; veja

Quase 400 quilos de cocaína apreendidos e 14 presos na Guatemala