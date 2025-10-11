Topo

Notícias

Zelenskiy discute com Trump defesa aérea e ataques russos contra energia

11/10/2025 11h51

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que discutiu os ataques russos ao sistema de energia ucraniano em uma ligação "positiva e produtiva" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado.

"Discutimos oportunidades para reforçar nossa defesa aérea, bem como acordos concretos nos quais estamos trabalhando para garantir isso. Há boas opções e ideias sólidas sobre como realmente nos fortalecer", escreveu Zelenskiy no X.

(Reportagem de Anastasiia Malenko)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Desarmamento está 'fora de discussão', diz líder do Hamas

Israel transfere presos palestinos para troca com reféns do Hamas

Trump inicia demissões de servidores e culpa shutdown

Jornais europeus veem Macron isolado em 'caos político' e falam em 'fim de era' e 'comédia de mau gosto'

Trump rompe trégua comercial com a China e retoma ofensiva tarifária

'Quase em consenso', diz Trump sobre acordo de paz entre Israel e Hamas

Zelenskiy discute com Trump defesa aérea e ataques russos contra energia

China oferece recompensa por informações sobre unidade de operações psicológicas de Taiwan, acusada de "separatismo"

Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado na zona sul de SP

Joe Biden faz radioterapia para tratar câncer de próstata

Mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza após o cessar-fogo, diz Defesa Civil